Space Hotels incontra il trade in fiera con il nuovo presidente Marzot

Space Hotels incontra il trade in fiera con il nuovo presidente Marzot
10 Febbraio 07:00 2026

Space Hotels torna in Bit a Milano, Pad. 9 – Stand M31, guidato dal nuovo presidente Piero Marzot.

Il Gruppo, che riunisce albergatori e alberghi indipendenti, è una realtàno profit unica nel panorama dell’ospitalità italiana che reinveste integralmente gli utili per offrire servizi, strumenti e opportunità concrete a beneficio diretto degli hotel affiliati.

A confermare la validità di questa filosofia sono i dati economici che evidenziano una crescita equilibrata e diffusa. L’andamento del 2025 rispetto al 2024 registra un incremento dei ricavi del 13,36% e delle roomnights del 16,05%, a fronte di un lieve calo del ricavo medio (-2,32%), coerente con una strategia orientata ai volumi e alla destagionalizzazione.

Ottimi i risultati dei canali di vendita: fatturato gds +18,42%, a conferma della forte fiducia del mercato corporate e delle agenzie e fatturato voice: +2,45%, una crescita contenuta ma significativa, che sottolinea il valore del rapporto umano e del contatto diretto con clienti e partner

In forte espansione il segmento gruppi, con una crescita rilevante sia nel business (+42,73%) sia nel leisure (+47,20%):  uno degli obiettivi strategici per il 2026 sarà l’ulteriore sviluppo della produzione Mice.
La produzione conferma una performance eccellente su tutte le città italiane, con l’Italia che continua a crescere in modo deciso (+14,90%). A livello internazionale si registra una lieve flessione degli Usa (- 4,61%), compensata però dalla crescita del Canada e dei principali mercati europei, ad eccezione della Spagna.

Tariffe promozionali competitive ed earlybooking, strumenti sempre più centrali nella strategia commerciale del Gruppo, trainano il mercato leisure.

La presenza alla fiera di Milano sarà l’occasione per incontrare operatori e partner, condividere i risultati raggiunti e presentare le linee guida future del Gruppo.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Space Hotels
  Articolo "taggato" come:
Piero MarzotSpace Hotels
  Categorie
More NewsOspitalità

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Qatar Airways Group apre il resort Our Habitas Ras Abrouq

Qatar Airways Group apre il resort Our Habitas Ras Abrouq

Nh Hotels debutta in Medio Oriente con il Dubai The Palm

Nh Hotels debutta in Medio Oriente con il Dubai The Palm

Marriott lancia la sfida ad Airbnb con Homes & Villas