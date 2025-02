“Spagna, destinazione Slow Travel”: al via la campagna

Anche la Spagna accelera sulla strada del turismo sostenibile e Turespaña, l’ente preposto alla promozione del Paese nel mondo, ha annunciato alla recente Fitur – di cui come di consueto L’Agenzia di Viaggi Magazine è stata media partner – il lancio della campagna pubblicitaria “Spagna, destinazione Slow Travel”, destinata ad attirare turisti internazionali di alto valore sociale ed economico, che viaggiano fuori stagione e verso luoghi meno conosciuti come le destinazioni nell’entroterra, puntando a diversificare l’offerta, promuovendo aree meno note e riducendo la pressione sulle destinazioni più frequentate.

Con 94 milioni di visitatori internazionali certificati nel 2024 e un record di spesa turistica di 126 miliardi di euro, la leadership della Spagna nel ranking europeo impone una particolare attenzione anche ai temi del turismo responsabile e sostenibile e da qui l’impegno dell’Ente verso la sostenibilità e l’innovazione. L’obiettivo è di renderli due capisaldi nella strategia per il futuro del turismo spagnolo.

Turespaña intende dunque svolgere un ruolo da protagonista nell’adozione di pratiche turistiche sostenibili – economiche, sociali e ambientali – che puntano a valorizzare il patrimonio naturale e culturale del Paese, a migliorare la qualità dell’occupazione turistica e a promuovere la deconcentrazione e la destagionalizzazione delle destinazioni.

E sempre nel corso di Fitur, l’ente turistico ha anche annunciato che celebrerà il suo prestigioso anniversario (quarant’anni) con un grande evento a Valencia (ritratta nella foto in primo piano) che si terrà nel secondo semestre dell’anno per rafforzarne la promozione internazionale e per sostenere il settore turistico di questa città dopo l’alluvione dello scorso autunno.

Così come è stata confermata l’iniziativa Spain Talks. Caring for the Future, ovvero la piattaforma chiave per analizzare i progressi più rilevanti in sostenibilità, uno spazio cruciale per favorire il dialogo sui temi delle sostenibilità nei principali mercati internazionali.

In fiera, Turespaña ha presentatoanche alcune iniziative legate all’innovazione tecnologica e alla personalizzazione dell’esperienza turistica, in particolare spicca un innovativo programma pilota di un assistente virtuale conversazionale inserito nel portale Spain.info, e sviluppato con modelli di intelligenza artificiale, che servirà non solo per la pianificazione del viaggio in Spagna, ma permetterà anche di offrire proposte di valore agli utenti.