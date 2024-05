Spagna, l’amica geniale: le strategie turistiche di Ceballos&Co.

Con 5,1 milioni di arrivi italiani, pari a un +21% rispetto al 2022, e una spesa media aumentata del 5,6%, la destinazione Spagna – “amica geniale” in fatto di turismo – resta sul podio dell’outgoing estivo. Gonzalo Ceballos, direttore dell’Ente spagnolo del Turismo di Roma, non cela soddisfazione: «Per il nostro Paese il 2023 è stato un anno molto interessante che si è concluso con dati davvero positivi. Abbiamo registrato incrementi in arrivi e pernottamenti per cui l’Italia si conferma uno dei principali mercati per il nostro incoming».

Un programma, tante azioni

Da qui l’impegno promozionale di Turespaña che ha attuato un programma ricco di azioni, ai fini di rafforzare sempre più la percezione della destinazione sul mercato italiano. E nel 2024 lo fa rivolgendosi agli addetti ai lavori del travel, puntando su temi che diventeranno altrettanti asset dell’offerta Spagna, ovvero la sostenibilità, il green, la cultura, il comparto Mice, l’enogastronomia, il segmento del lusso, e ancora l’accessibilità e l’inclusività. «In tale ottica – sottolinea Ceballos – la formazione degli agenti di viaggi è qualcosa di estremamente importante per noi e le opportunità sono numerose: dallo Spain Specialist Program ad altre iniziative fortemente accattivanti, con itinerari interattivi e un formato molto dinamico, a metà strada tra il podcast e la presentazione digitale che consentirà la scoperta di nuove destinazioni ed esperienze; per proseguire con il Webinar WebInSpain. E sempre per gli agenti e i professionisti del travel c’è la piattaforma TourspainIt – Travelexpert con contenuti, notizie e percorsi turistici pronti all’uso. «L’attività dell’Ente – prosegue il direttore – prevede anche numerosi fam trip e press trip sempre più dedicati a prodotti ed esperienze specifiche nell’ambito dell’entourismo, gastronomia, turismo attivo, turismo religioso e sostenibilità».

Il Centro multimediale

Punto di forza dell’attività promozionale e relazionale dell’Ente del Turismo spagnolo a Roma è senza dubbio il Centro multimediale di Piazza di Spagna dove, nel 2023, si sono tenuti ben 49 eventi dedicati a stampa e professionisti del travel trade. Per quest’anno l’impegno sarà dello stesso tenore con eventi per illustrare realtà turistiche, progetti e aziende che puntano sul turismo responsabile e una serie di nuove proposte che seguiranno quattro linee strategiche: l’enogastronomia, il turismo responsabile, il turismo accessibile e la cultura». Nelle attività dell’Ente verranno poi coinvolti brand rinomati come Benidorm, prima destinazione completamente accessibile, e ancora il vettore Iberia e il parco a tema PortAventura.

Da Valencia alla America’s Cup

In merito all’asset della cultura, sono programmate visite virtuali a destinazioni e musei spagnoli e presentazioni promozionali che coinvolgeranno numerosi partner e realtà turistiche di grande importanza, quali ad esempio operatori come Naar, King Holidays, vettori come Volonline, e prestigiose catene alberghiere come Four Seasons. Tutti marchi di prima grandezza che hanno scelto il Centro multimediale di Roma per presentare la loro proposta di pacchetti e itinerari in Spagna.

E tra le novità di punta 2024, spiccano le azioni promozionali dedicate a Valencia che è Capitale verde d’Europa con i suoi 5 milioni di mq di spazi verdi tra giardini, parchi naturali (Albufera, Turia) e frutteti (La Huerta), 160 km di piste ciclabili e 92 kmq di zone pedonali. Riflettori puntati anche sulla città di Oviedo, che quest’anno sarà Capitale gastronomica. D’altra parte questa è terra di chef stellati ma anche del Club de Guisanderas, un collettivo di cuoche che offrono versioni aggiornate della cucina tradizionale nelle loro “casas de comidas”. Un vero esempio di slow food e di gastronomia sostenibile. A completare le offerte per il 2024, un importante riferimento per il turismo religioso: Caravaca de la Cruz (nella regione della Murcia), la quinta città al mondo dove ogni sette anni si celebra il Giubileo Perpetuo. Infine, un richiamo d’obbligo all’evento sportivo-clou che si terrà a Barcellona tra agosto e ottobre: la 37ª edizione della America’s Cup, che quest’anno compie 174 anni.