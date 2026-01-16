Spagna record: 97 milioni di turisti stranieri nel 2025

16 Gennaio 07:00 2026

Nuovo record per il turismo in Spagna. Secondo i dati presentati dal ministro dell’Industria e del Turismo, Jordi Hereu, il Paese iberico ha accolto 97 milioni di visitatori stranieri nel 2025, per un aumento del 3,5% rispetto al 2024. A crescere è stata anche la spesa dei visitatori, pari a 135 miliardi di euro, ovvero il 6,8% in più rispetto al 2024.

COSA DICE IL MINISTRO

«Se la crescita continua, quest’anno, raggiungeremo i 100 milioni di turisti stranieri, ma non ci concentriamo su questo», ha dichiarato Hereu. «Stiamo crescendo nel modo e al ritmo che riteniamo auspicabili per il modello della tripla sostenibilità economica, sociale e ambientale. Si sta delineando un modello di crescita serena, in cui gli elementi qualitativi sono sempre più rilevanti rispetto agli aspetti quantitativi. Stiamo riuscendo a gettare le basi per la sostenibilità del turismo in Spagna nei prossimi anni», ha sostenuto il ministro.

GLI AMERICANI SPENDONO

Per quanto riguarda i mercati di origine, gli Stati Uniti e il resto del continente americano si collocano ben al di sopra della media, in termini di arrivi e di spesa. L’Europa continua a fornire un volume rilevante di visitatori, anche se con una spesa inferiore alla media.

SPAGNA PROMOSSA

Il ministero spagnolo ha messo in evidenza poi l’alto gradimento dichiarato dai turisti. Secondo i dati raccolti nell’ultima indagine sulla soddisfazione dei turisti internazionali, condotta da Turespaña, il 97% si è dichiarato soddisfatto o molto soddisfatto durante il proprio soggiorno nel Paese iberico. Dal sondaggio emerge anche che il 69% dei viaggiatori ha intenzione di tornare nei prossimi 12 mesi, una percentuale superiore di 4 punti rispetto al 2024.

Hereu ha anticipato poi i dati relativi all’impiego nel settore turistico. Nell’ultimo mese dello scorso anno, l’occupazione è aumentata del 2,4% rispetto allo stesso mese del 2024, raggiungendo i 2,75 milioni di lavoratori.

La Spagna è il secondo Paese più visitato al mondo, dopo la Francia, e il turismo è una delle principali fonti di reddito per l’economia. Secondo Exceltur, la lobby del settore turistico, il turismo rappresenta circa il 13% del Prodotto interno lordo spagnolo.

SUCCESSO E CONTROVERSIE

Hereu ha affermato che, nei primi quattro mesi di quest’anno, inclusa l’intensa stagione delle vacanze pasquali, si prevede un aumento del 3,7% dei visitatori dall’estero a quota 26 milioni, e una spesa di 35 miliardi di euro, in aumento del 2,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Il boom turistico del paese mediterraneo, pur stimolandone l’economia, ha portato a tensioni in molte località turistiche a causa dell’effetto indiretto sui prezzi delle case, sulla congestione e sui problemi di degrado delle risorse naturali. Alcune destinazioni popolari, come Ibiza, hanno adottato misure severe contro gli affitti a breve termine.

