Spencer&Carter rafforza il commerciale e incontra adv e t.o. meridionali

Prosegue il piano di sviluppo e di consolidamento sul territorio di Spencer&Carter, che partecipa alla Bmt – Borsa Mediterranea del Turismo (Pad.6 – Stand 6092 – 6093), in calendario a Napoli dal 16 al 18 marzo 2023.

La fiera campana sarà, dunque, l’occasione sia per presentare i nuovi responsabili commerciali, sia per fare il punto e condividere con le agenzie di viaggi del centro-sud e gli operatori presenti tutte le soluzioni e le novità che il broker assicurativo ha messo in campo per supportare il trade.

I tre nuovi responsabili di area, già operativi sui rispettivi territori, sono Pierfrancesco Leone, che si occuperà della Puglia, Stefano Bucci, che presidierà la Campania e Paolo Li Greci, a cui è stato affidato lo sviluppo della Sicilia.

«Siamo molto contenti di essere presenti per la prima volta alla Borsa Mediterranea del Turismo, che ci permetterà di incontrare le Agenzie del centro e sud Italia, oltre che a ufficializzare gli ultimi nuovi ingressi nella squadra commerciale, che saranno a presidio proprio del sud Italia – spiega il direttore commerciale, Massimiliano Masaracchia – La kermesse napoletana sarà il miglior palcoscenico per presentare al trade tutte le novità alle quali stiamo lavorando per offrire prodotti sempre più performanti e in linea con le esigenze del mercato attuale dei viaggi».

Inoltre, giovedì 16 e venerdì 17 marzo, dalle 17, presso lo stand Spencer and Carter le attività di incontro e networking proseguiranno con l’evento Clikki Bar.