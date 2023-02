Sport e sostenibilità: così Barbados riconquista gli italiani

Riconquistare il mercato italiano con un’offerta rinnovata, tante novità di prodotto e un concreto impegno verso la sostenibilità ambientale. È con questo obiettivo che l’isola di Barbados quest’anno è tornata alla Bit di Milano, forte di numeri confortanti che confermano una graduale e costante ripresa. Nel 2022 sono stati registrati 442.576 arrivi per una permanenza media di circa 14 giorni. Sono 319 le navi da crociera che hanno fatto scalo sull’isola per un totale di 357.853 passeggeri, di cui 107.326 hanno visitato la destinazione.

«Barbados è tornata. Non ci sono più restrizioni, l’isola è sicura e sono stati ripristinati tutti i collegamenti – esordisce Shelly Williams, presidente del consiglio di amministrazione di Btmi (Barbados Tourism Marketing Inc.) – Gli italiani possono raggiungere Barbados facilmente, via Heathrow con British Airways o Virgin, dai Paesi Bassi con Klm, ma ci sono ottime connessioni anche dagli Stati Uniti, con voli giornalieri da Miami, New York, Charlotte e Atlanta. Quest’anno è stato eccellente anche per le crociere, molte compagnie sono tornate e abbiamo accolto nuove navi, insomma stiamo gradualmente recuperando i livelli pre-Covid e le prospettive per il 2023 sono molto positive».

Tra le destinazioni di punta dell’area caraibica, Barbados ospiterà per la prima volta il Caribbean Travel Marketplace, in programma dal 9 all’11 maggio a Bridgetown, il più importante evento fieristico organizzato dalla Caribbean Hotel and Tourism Association, al quale partecipano buyer da oltre 20 Paesi. La presenza alla Bit è stata invece l’occasione per riprendere e consolidare i rapporti con il trade e i tour operator italiani.

«Abbiamo atteso che la situazione fosse più sicura per tutti e finalmente voi siete pronti a viaggiare e noi siamo pronti a ricevervi – afferma Williams – È quindi il momento giusto per tornare sul mercato attraverso le fiere, riprendere le relazioni con i nostri partner. Il nostro obiettivo è crescere, aumentare i flussi turistici, investendo più risorse in partnership strategiche, tra cui quelle per ospitare importanti tornei di golf e regate veliche, ma anche produzioni cinematografiche, reality show e serie televisive con Netflix, tutte iniziative che danno molta visibilità. Guardiamo con attenzione anche ai mercati emergenti e a quelli che si sono indeboliti in questi anni e organizziamo fam trip per fare conoscere la nostra offerta e le tante novità in arrivo».

Tra queste c’è il Sam Lord’s Castle Wyndham Grand Resort, che incorpora uno dei castelli più antichi dell’isola, la cui apertura è prevista a marzo. Il grandioso complesso alberghiero da 422 camere e suite dispone anche di Spa, centro benessere, spazi per eventi e una sala conferenze che può ospitare fino a 700 persone.

Aprirà invece entro fine anno, nell’interno dell’isola, l’Apes Hill Golf Resort & Community, che disporrà di campi da golf da 9 e 18 buche, ville, residenze, centro benessere, percorsi natura, campi da tennis e da padel, attività molto diffusa sull’isola.

«Più che un semplice campo da golf, Apes Hill sarà una community di golfisti – sottolinea Williams – Aperta a tutti gli appassionati di questo sport, che potranno affittare una residenza o una villa, oppure soggiornare in hotel sul mare e venire a giocare in giornata. Questi due progetti sono stati realizzati prestando grande attenzione alla sostenibilità, che per noi e le nostre comunità è da sempre uno stile di vita, manifestato anche attraverso iniziative di tutela e salvaguardia ambientale, che spaziano dalle campagne di pulizia delle spiagge alla piantumazione di nuovi alberi, al salvataggio delle tartarughe marine».

Si tratta di attività alle quali anche i turisti possono partecipare, attraverso il sito mindfultravelbarbados.com, e che hanno contribuito, insieme a politiche per aumentare l’uso di veicoli a energia pulita e all’adozione del Piano Nazionale, finalizzato alla riduzione delle emissioni di carbonio e all’eliminazione graduale dei combustibili fossili entro il 2030, a fare di Barbados l’unica destinazione caraibica a essere candidata ai Green Destinations Story Awards.

L’evento, che si terrà all’Itb di Berlino, celebra e premia ogni anno le iniziative più stimolanti per lo sviluppo del turismo sostenibile e le destinazioni che si impegnano a una rigorosa gestione della sostenibilità.