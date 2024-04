Sport e territorio, Rimini lancia la campagna “good vibes” 365 giorni l’anno

Rimini non solo d’estate. La città lancia la campagna di promozione turistica #riminigoodvibes. Primo claim è “Discover the city you don’t expect”, alla scoperta di una città sul mare che è diventata una destinazione turistica per 365 giorni l’anno.

VisitRimini propone un format video (1 teaser e 10 pillole-reel) di impatto, girato nei luoghi simbolo della destinazione. Al centro della scena la città: da Castel Sismondo al Parco del Mare, dalla Darsena col Porto Turistico al Ponte di Tiberio e all’avveniristico Palacongressi.

Dalla bellezza della città alle manifestazioni sportive in calendario, il nuovo percorso strategico e creativo vuole esprimere l’idea di una Rimini che fa stare sempre bene ed è una destinazione adatta a chi ama la storia, chi vuole vivere a contatto con la natura e col mare, chi cerca gli eventi e le manifestazioni internazionali.

Protagonista del video è lo sport, insieme ai luoghi iconici della città romagnola grazie alla presenza di pattinatori professionisti della Federazione Italiana Sport Rotellistici che si allenano a Rimini – Micol Mills e Tommaso Cortini; Micol Zangoli; Alice Esposito e Federico Rossi – che stanno lavorando per la qualificazione ai Mondiali di pattinaggio artistico a rotelle inseriti nel cartellone dei World Skate Games 2024 a settembre a Rimini.

Questo campionato è solo uno degli 87 eventi sportivi che nel corso del 2024 accenderanno su Rimini i riflettori internazionali. Alcuni esempi: ad aprile, la novità del Campionato del Mondo Formula E, Misano E-Prix (13-14 aprile) e dei Campionati Europei di Ginnastica Artistica Maschile (24-28 aprile) ospitati alla Fiera di Rimini, ai quali seguiranno a maggio quelli femminili (2-5 maggio). Seguiti da Rimini Wellness dal 30 maggio al 2 giugno e il Tour de France, che raggiungerà la città il 29 giugno, partendo dall’Italia per la prima volta nella storia.

E ancora, World Ducati Week (26-28 luglio) e motomondiale col Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (6-8 settembre) al Misano World Circuit.

“Take it easy and be yourself”, “two millennia of history”, “natural born greener” sono gli altri messaggi che la nuova campagna concepita da VisitRimini lancia al mercato turistico nazionale e internazionale per raccontare come oggi la città romagnola può davvero essere la seconda casa di tantissime persone in arrivo da tutto il mondo, 365 giorni all’anno.