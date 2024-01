Sport e turismo, a Sondrio l’apertura dei Winter World Masters Games

Il connubio perfetto tra sport e turismo. I Winter World Masters Games Lombardia – a Sondrio la cerimonia d’apertura – tramutano in realtà le parole della campionessa olimpica Manuela Di Centa, che dieci mesi fa aveva promosso la sinergia in un’intervista rilasciata all’Agenzia di viaggi magazine. Un altro grande appuntamento ospitato in Italia dopo l’enorme successo riscosso dalla Ryder Cup di golf a Roma.

Antipasto delle attesissime Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, i Winter World Masters Games sono giunti alla quarta edizione e rappresentano il più importante evento al mondo di sport invernali riservato agli atleti Over 30: saranno in oltre 3.700 – dai 30 ai 90 anni – ai nastri di partenza in 14 discipline fino al 21 gennaio. I Giochi sono organizzati con il supporto dell’International Masters Games Association, presieduta dal campione olimpionico di salto con l’asta Sergey Bubka, che ha una missione ben precisa: promuovere uno stile di vita corretto, il turismo e favorire i rapporti sociali.

Al di là delle gare, quindi, un’ottima occasione per conoscere da vicino i nove Comuni coinvolti: Aprica, Bormio, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Madesimo, Pellizzano, Ponte di Legno-Tonale, Sondrio e Vermiglio, località montane di collaudata tradizione tecnica e organizzativa, tra luoghi da scoprire ed eventi da visitare. Per esempio il Museo Valtellinese di Storia e Arte a Sondrio, oppure i tre centri termali di Bormio. Merita una visita il centro storico di Chiavenna, mentre a Ponte di Legno Tonale va in scena ParadIce Music, un evento musicale a 2.600 metri d’altezza in un teatro di ghiaccio, dove alcuni musicisti si esibiranno in concerti unici utilizzando strumenti di ghiaccio.

«Ciò che unisce tutti i partecipanti è la passione per lo sport, ma anche i valori di amicizia e rispetto reciproco – sottolinea Alessandro Mottinelli del Consorzio di Ponte di Legno e amministratore delegato della Fondazione Wwmg Lombardia 2024 – Quello che contraddistingue la quarta edizione dei Winter World Masters Games è la collaborazione territoriale tra diverse località montane: siamo certi che tutti i partecipanti apprezzeranno le diverse località, scoprendone i vari aspetti durante il loro soggiorno».