Star Alliance sceglie come nuovo ceo Theo Panagiotoulias

L’alleanza globale di compagnie aeree, Star Alliance, ha annunciato di aver scelto Theo Panagiotoulias come suo prossimo ceo (chief executive officer).

Panagiotoulias prenderà il posto (nei prossimi mesi) di Charlotta Wieland, che è stata distaccata da Sas-Scandinavian Airlines per operare come ceo ad interim dal gennaio del 2023 dopo l’uscita di Jeffrey Goh.

Panagiotoulias ha più di 25 anni di esperienza nell’industria dell’aviazione e attualmente ricopre dal 2014 il ruolo di senior vicepresident for global sales and alliances presso Hawaiian Airlines. In precedenza aveva ricoperto l’incarico di vice presidente and general manager Asia-Pacific per Sabre Corporation, oltre a una carriera lunga 15 anni in American Airlines.

«Da parte del board di Star Alliance, voglio congratularmi con Theo per essere stato nominato prossimo ceo dell’alleanza – ha detto Scott Kirby, ceo di United Airlines e presidente del cda di Star Alliance – L’esperienza internazionale e commerciale del settore delle compagnie aeree gli consentono una buona comprensione delle sfide e delle opportunità che l’industria affronta in questo momento. Credo che sia la persona giusta per guidare Star Alliance nel futuro».

«Star Alliance connette il mondo – ha commentato Theo Panagiotoulias – Più di 200 milioni di clienti ogni anno volano con le sue 26 compagnie aeree membri. L’alleanza ha anche guidato la rivoluzione volta a promuovere un’esperienza dei passeggeri sempre più fluida. Sono onorato di essere stato scelto per guidare il team di Star Alliance e lavorare a stretto contatto con i nostri 26 membri, mentre continuiamo a innovarci come l’alleanza leader globale».

Nel 2022, Star Alliance ha festeggiato i 25 anni di attività Fanno parte dell’alleanza le seguenti compagnie: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, Ana, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, Egyptair, Ethiopian Airlines, Eva Air, Lot Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, Swiss, Tap Air Portugal, Thai Airways, Turkish Airlines, e United.

Con l’acquisizione da parte di Lufthansa, anche la compagnia di bandiera Ita Airways dovrebbe presto entrare in Star Alliance.