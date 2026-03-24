Star Clippers, da Venezia l’estate in Adriatico con i suoi velieri

Star Clippers punta sull’Adriatico e su Venezia per la stagione estiva, riportando i suoi velieri nel cuore del Mediterraneo, con una programmazione che valorizza la tradizione marinaresca della Serenissima e propone un prodotto di crociera distintivo per il mercato turistico. Protagonista sarà soprattutto la Royal Clipper, ammiraglia a cinque alberi ispirata al leggendario Preussen, che avrà base proprio a Venezia.

Gli itinerari estivi toccheranno alcune delle destinazioni più attrattive dell’Adriatico e del Mediterraneo orientale, dal fiordo di Kotor in Montenegro alle isole dalmate, fino all’Istria croata, con soste anche lungo le coste italiane tra Marche, Puglia e Salento. L’offerta si rivolge a un pubblico alla ricerca di un’esperienza diversa dalla crociera tradizionale: numeri contenuti a bordo, accesso a piccoli porti spesso non raggiungibili dalle grandi navi e una navigazione che mette al centro il fascino autentico della vela.

Sul piano commerciale, la compagnia propone diverse partenze da Venezia. Tra queste, la crociera Venezia-Venezia di 7 notti a bordo della Royal Clipper, in programma dall’11 al 18 luglio, con tappe a Pesaro, Šibenik, Dubrovnik, Kotor, Komiža e Rovigno, a partire da 2.470 euro a persona in cabina doppia. Sono previste ulteriori partenze il 18 e 25 luglio e l’1, 8, 15 e 22 agosto.

Per chi cerca itinerari più lunghi, Star Clippers mette in campo anche il quattro alberi Star Clipper con la crociera Venezia-Roma di 11 notti dal 2 al 13 luglio, e un’ulteriore partenza il 20 agosto. Il percorso comprende Lussinpiccolo, Šibenik, Dubrovnik, Kotor, Otranto, Taormina, Lipari, Amalfi e Ponza, con arrivo a Civitavecchia, e quote da 3.555 euro a persona.

In senso inverso, dal 18 al 29 luglio, è programmata anche la Roma-Venezia di 11 notti, sempre a bordo di Star Clipper, con scali a Ponza, Amalfi, Lipari, Taormina, Crotone, Otranto, Monopoli, Barletta e Rovigno. Da segnalare, in questo itinerario, il primo approdo assoluto a Crotone.

Per il trade, la programmazione Star Clippers rafforza il posizionamento del segmento small ship e sailing cruise, in una fase in cui cresce l’interesse per viaggi più esperienziali, ritmi lenti e formule di vacanza percepite come più autentiche e sostenibili.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Star Clippers