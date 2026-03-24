Star Clippers, da Venezia l’estate in Adriatico con i suoi velieri

Star Clippers, da Venezia l’estate in Adriatico con i suoi velieri
24 Marzo 07:00 2026

Star Clippers punta sull’Adriatico e su Venezia per la stagione estiva, riportando i suoi velieri nel cuore del Mediterraneo, con una programmazione che valorizza la tradizione marinaresca della Serenissima e propone un prodotto di crociera distintivo per il mercato turistico. Protagonista sarà soprattutto la Royal Clipper, ammiraglia a cinque alberi ispirata al leggendario Preussen, che avrà base proprio a Venezia.

Gli itinerari estivi toccheranno alcune delle destinazioni più attrattive dell’Adriatico e del Mediterraneo orientale, dal fiordo di Kotor in Montenegro alle isole dalmate, fino all’Istria croata, con soste anche lungo le coste italiane tra Marche, Puglia e Salento.

L’offerta si rivolge a un pubblico alla ricerca di un’esperienza diversa dalla crociera tradizionale: numeri contenuti a bordo, accesso a piccoli porti spesso non raggiungibili dalle grandi navi e una navigazione che mette al centro il fascino autentico della vela.

Per il trade, la programmazione Star Clippers rafforza il posizionamento del segmento small ship e sailing cruise, in una fase in cui cresce l’interesse per viaggi più esperienziali, ritmi lenti e formule di vacanza percepite come più autentiche e sostenibili.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Star Clippers
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