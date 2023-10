States, anche United potenzia i voli diretti per l’estate 2024

United Airlines ha annunciato un’espansione dei suoi servizi stagionali dall’Italia agli Stati Uniti per il 2024. Per l’estate prossima il servizio stagionale diretto tra Roma e Washington D.C. aumenterà da una a due volte al giorno, mentre i voli stagionali da Roma a Chicago e San Francisco, da Milano a Chicago, nonché da Napoli a New York Newark inizieranno un mese prima.

Questo incremento degli operativi si unisce ai servizi giornalieri esistenti di United da Roma e Milano a New York Newark, nonché ai voli giornalieri stagionali tra Venezia e New York Newark. United offrirà fino a undici voli diretti giornalieri dall’Italia agli Stati Uniti per l’estate 2024.

«Siamo entusiasti di annunciare l’ampliamento dei nostri servizi stagionali dall’Italia agli Stati Uniti per l’estate 2024 – ha dichiarato Walter Cianciusi, country sales manager Italy United Airlines – Per l’estate 2024, United opererà la programmazione transatlantica estiva più ampia di sempre, offrendo ai nostri clienti una scelta di viaggio ancora più vasta e la possibilità di esplorare numerose altre destinazioni nelle Americhe attraverso i nostri hub statunitensi».

Il programma estivo 2024 include anche l’introduzione di un nuovo servizio stagionale di voli diretti da Faro a New York Newark (previa approvazione del governo), la ripresa del servizio Reykjavik-New York Newark, nonché l’aggiunta di una seconda frequenza giornaliera tra Bruxelles e New York Newark. Il volo stagionale estivo Malaga-New York Newark diventerà giornaliero e sarà ripristinato in anticipo, a partire dal 3 maggio 2024.

Saranno inoltre ripristinate in anticipo rispetto allo scorso anno anche altre rotte stagionali tra le più popolari come Nizza, Lisbona e Barcellona, per offrire ai clienti più flessibilità per esplorare gli Stati Uniti.