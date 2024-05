Stati Uniti in treno, l’ultima frontiera dei viaggi Naar-Brand Usa

Itinerari in treno negli Stati Uniti. È la nuova frontiera disegnata da Naar Bespoke Travel, in collaborazione con Brand Usa, l’Ente del turismo americano.

Quest’anno il focus della collaborazione è incentrato, in particolare, su tratte storiche e a lunga percorrenza, seguendo un trend sempre più in crescita per un’esperienza turistica lenta e sostenibile. La collaborazione spazia dalla formazione, alla selezione di nuove esperienze e attività congiunte.

A partire da aprile, come parte dell’In-market immersion organizzata da Brand Usa, Naar ha coinvolto oltre 40 agenti di viaggi in un workshop immersivo e coinvolgente, con un focus su quattro destinazioni: Discover Puerto Rico, Visit Utah, Destination Dc e Visit Seattle. Durante l’evento sono state presentate opportunità di viaggio che enfatizzano la diversità, la ricchezza e il potenziale delle esperienze offerte dagli Stati Uniti.

Inoltre, Naar ha caricato sulla sua piattaforma itinerari in treno completamente personalizzabili in base alle esigenze dei viaggiatori, ha creato roll up tematici e altri materiali dedicati alla campagna “Experience it all, by train”, che saranno distribuiti alle agenzie di viaggi e ai loro clienti.

Durante l’anno previste diverse attività per far conoscere e promuovere i viaggi in treno alla scoperta degli Stati Uniti, tra cui webiNaar dedicati, dove gli agenti di viaggi sono stati formati sui vari itinerari da percorrere in treno, la comunicazione sui canali social di Naar Bespoke Travel e ulteriori appuntamenti per settembre e ottobre.

Per dare maggior risalto alla collaborazione il tour operator ha attivato una promozione, valida fino al 30 maggio, che prevede una scontistica per le prenotazioni che includono nel pacchetto uno o più spostamenti in treno.

«L’In-market immersion dimostra il nostro impegno nel promuovere gli Stati Uniti e nel potenziare la consapevolezza del nostro brand tra i potenziali turisti italiani – sottolinea Jackie Ennis, vice president, global trade development di Brand Usa – L’evento ha coinvolto 350 agenti di viaggio tra Milano, Roma e Torino e siamo ottimisti che nei mesi a venire raccoglieremo i frutti di queste iniziative con un incremento dell’interesse e, speriamo, delle prenotazioni».

«Avere al nostro fianco Brand Usa è una garanzia per onorare la nostra posizione di leader nella destinazione e un incentivo costante nel comunicare prodotti alternativi ed accattivanti – commenta Mariagrazia Verna, head of sales & marketing di Naar – Il nostro obiettivo è quello di generare e sviluppare esperienze uniche che arricchiscono i viaggi e che offrono opportunità di viaggio coinvolgenti, e gli itinerari in treno sono solo un esempio della nostra profondità di prodotto».

