Stay with Us by Nicolaus: «L’uomo resta al centro»

Si è concluso il ciclo di incontri Stay with Us, il format ideato dal Gruppo Nicolaus per ripensare la formazione dedicata alle agenzie di viaggi in chiave relazionale ed esperienziale. Il messaggio è chiaro: l’uomo resta al centro.

L’innovativo progetto, sviluppato tra ottobre 2025 e gennaio 2026, ha trasformato l’aggiornamento professionale in un percorso di confronto diretto e costruzione condivisa di scenari e opportunità di business, superando i confini del tradizionale perimetro di una convention.

L’iniziativa ha previsto 12 appuntamenti della durata di due giorni ospitati presso la sede dell’azienda e ha coinvolto oltre 130 agenti top partner provenienti da tutta Italia, invitati ad animare l’originalità del format, incentrato sulla full immersion nell’identità, nelle motivazioni e nei valori, nella storia e nelle scelte di business del Gruppo Nicolaus. Elemento di raccordo sono stati gli scambi diretti tra le persone: i professionisti di tutte le divisioni del Gruppo e gli agenti.

La centralità del contatto umano è stata la cifra distintiva di un’impostazione volutamente non commerciale e pensata per far emergere il volto e le competenze delle persone che operano quotidianamente nelle diverse divisioni del Gruppo e che presidiano i canali di relazione con le agenzie, dando forma a servizi, risposte, assistenza e scelte strategiche: tutto quello che viene prima del prodotto finale fruito dal cliente. Altro elemento cardine, l’ascolto strutturato degli agenti partecipanti, con l’obiettivo di raccogliere indicazioni utili allo sviluppo delle collaborazioni per costruire su solide basi, realmente condivise, una visione comune orientata al miglioramento di servizi, interazione, performance.

«Portare gli agenti di viaggi direttamente in azienda, per far letteralmente conoscere loro le persone a cui fanno capo un indirizzo email o un telefono, è stata la diretta conseguenza di un intento preciso: creare le condizioni per un confronto reale e senza filtri, utile a migliorare concretamente strumenti, processi e supporto dedicati a un canale d’elezione e insostituibile come il trade. L’apertura della sede e il dialogo diretto con i nostri team hanno permesso di raccogliere stimoli operativi e indicazioni strategiche fondamentali per sviluppare insieme modelli di collaborazione sempre più efficaci», ha commentato Isabella Candelori, direttore commerciale trade Gruppo Nicolaus.

Il programma delle due giornate ha previsto anche esperienze connesse con il territorio, tra cui una serata in masseria Raro Villas con tavolo conviviale e un’attività a sorpresa legata a una Puglia autentica e contemporanea, interpretata in chiave pop. Un’impostazione pensata per favorire relazione, fiducia e senso di partnership.

«Siamo un’azienda ad alto contenuto tecnologico, che ha anticipato i tempi anche per ciò che concerne l’uso dell’Ai, ma proprio per questo abbiamo ben chiaro che dietro ogni risorsa hi-tech è fondamentale la componente umana: con questi appuntamenti abbiamo voluto ribadire che è insostituibile e che è profondamente fuorviante pensare che i nuovi orizzonti tecnologici creino un vantaggio competitivo eliminandola in molti ambiti. Portare da noi le persone che sono uno dei pilastri del nostro lavoro ha risposto, inoltre, al desiderio di far sperimentare loro il contesto in cui questa azienda è potuta diventare quello che è oggi anche grazie alla sua profonda relazione con un territorio che esprime eccellenza, competenze, dedizione professionale e forti connessioni: fattori chiave di Stay with Us», ha concluso Candelori.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Nicolaus