Wttc-Unwto storica intesa tra pubblico e privato

Pubblico e privato lavorano insieme per far progredire il turismo a livello mondiale. World Travel & Tourism Council e Unwto – i principali enti del turismo globale – hanno firmato uno storico memorandum d’intesa in occasione della riunione ministeriale del G20 a Goa, in India. Il protocollo è stato firmato dal presidente e amministratore delegato del Wttc Julia Simpson e dal segretario generale dell’Unwto Zurab Pololikashvili, insieme a rappresentanti del settore pubblico e privato.

L’accordo si basa sul progresso della cooperazione tra settore pubblico e privato, promuovendo nel contempo la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo dei talenti e le opportunità commerciali in tutto il mondo. Wttc e Unwto promuoveranno il turismo nelle agende globali e nazionali, lavorando per far progredire le competenze, l’innovazione, l’imprenditorialità e gli investimenti e la transizione verso un settore dei viaggi e del turismo più sostenibile e resiliente. Inoltre, collaboreranno alla preparazione, alla gestione e al recupero delle crisi, basandosi sull’esperienza della pandemia di Covid.

«Attraverso la firma di un nuovo storico memorandum d’intesa, Wttc e Unwto intraprendono insieme un nuovo capitolo di collaborazione, unendo le nostre competenze per aprire la strada a un futuro prospero per il settore dei viaggi e del turismo – ha commentato la Simpson – Insieme possiamo creare una potente sinergia che modellerà il panorama globale, aprendo le porte a infinite opportunità e avvantaggiando allo stesso modo viaggiatori, aziende e destinazioni».

Pololikashvili ha sottolineato che «siamo più forti solo se lavoriamo insieme per rispondere alle sfide interconnesse che il nostro settore deve affrontare. Forti partenariati pubblico-privati sono la base per trasformare il turismo e creare resilienza e il consolidamento della nostra partnership con il Wttc otterrà esattamente ciò di cui abbiamo bisogno: unire gli sforzi per costruire un futuro migliore attraverso il turismo».