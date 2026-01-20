Stretta Ita sulle power bank a bordo

Ita Airways dice stop all’utilizzo a bordo di power bank per alimentare smartphone o tablet e per la ricarica. A partire dal 15 gennaio 2026, infatti, Lufthansa ha aggiornato la normativa in materia per tutte le compagnie del Gruppo: oltre a Ita, Swiss, Eurowings, Austrian Airlines, Discover, Brussels Airlines, Edelweiss e Air Dolomiti. Ogni passeggero, quindi, può portare con sé al massimo due power bank nel bagaglio a mano e possono essere riposte solo nella tasca del sedile, addosso al passeggero o nel bagaglio a mano sotto il sedile stesso.

Per motivi di sicurezza, inoltre, non è consentito trasportare power bank e sigarette elettroniche nel bagaglio da stiva o riporli nelle cappelliere. Le power bank con una capacità compresa tra 100 Wh e 160 Wh devono essere preventivamente approvate dalla compagnia aerea. Restano esenti i dispositivi medici approvati. In questo modo il Gruppo Lufthansa garantisce una gestione uniforme delle power bank a bordo e contribuisce alla sicurezza generale del volo.

La normativa è in linea con le attuali raccomandazioni delle autorità aeronautiche internazionali Easa, Faa, Iata e Icao e alcuni vettori avevano già vietato di trasportare i dispositivi nei bagagli consegnati al check-in.

Le compagnie avevano comunque già deciso di imprimere un giro di vite alle regole dopo l’incendio scoppiato su un Airbus 321 della sudcoreana Air Busan nel gennaio 2025. Il volo da Busan a Hong Kong era in ritardo ed era ancora a terra quando è il rogo è divampato proprio per l’esplosione di una power bank: in pochi minuti le fiamme hanno avvolto la fusoliera. I passeggeri erano stati evacuati dall’aeromobile attraverso gli scivoli di emergenza.