Stretta sulle false recensioni: ok del Senato al ddl Pmi

false recensioni. La nuova legge, fortemente voluta dal ministero del Turismo, è una significativa presa di posizione contro quelle pratiche scorrette che danneggiano il tessuto imprenditoriale ed economico, intaccando la reputazione delle aziende e ingannando i turisti. Con l’ok definitivo del Senato al ddl Pmi , c’è il via libera alle azioni di contrasto contro le, fortemente voluta dal, è una significativa presa di posizione contro quelle pratiche scorrette che danneggiano il tessuto imprenditoriale ed economico, intaccando la reputazione delle aziende e ingannando i turisti.

«Siamo orgogliosi – ha commentato il ministro del Turismo Daniela Satanchè – di essere i pionieri, in Europa, su una tematica di stretta attualità sulla quale era necessario e doveroso intervenire per garantire trasparenza, correttezza e legalità nel mercato».

Saranno lecite solo le recensioni rilasciate non oltre trenta giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio da chi ha effettivamente e personalmente utilizzato i servizi o le prestazioni; e quelle che rispondono alla tipologia del prodotto utilizzato o alle caratteristiche della struttura che lo offre. Invece, la recensione è illecita quando non proveniente da persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il prodotto.