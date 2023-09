Sud Innovation Summit: i big del turismo digitale il 14 e 15 settembre a Messina

Messina per due giorni sarà la capitale del Turismo 3.0. Le grandi compagnie del turismo digitale sbarcheranno i prossimi 14 e 15 settembre nella città dello Stretto e saranno protagoniste del primo Sud Innovation Summit, in programma al Palacultura (clicca qui). Si incontreranno oltre 40 speaker tra manager delle principali big tech mondiali, banche, istituzioni e aziende leader nel settore del turismo per discutere di innovazione, valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, digitalizzazione delle imprese e investimenti in sviluppo tecnologico, con particolare riferimento al Sud.

Insieme ad alcune delle più grandi aziende globali come Google, Microsoft, Samsung e Generali, ci saranno tre big company del mercato turistico mondiale come Airbnb, Expedia, Booking.com e altre compagnie di spessore internazionale come Mastercard e The Fork che, proprio nel turismo, intravedono grandi opportunità di sviluppo.

Il Sud Innovation Summit è ideato dall’imprenditore Roberto Ruggeri in collaborazione con un team di professionisti e Italian Angels for Growth, con la promozione del Comune di Messina e si avvale del patrocinio, tra gli altri, di Confindustria Sicilia.

L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è quello di “trasformare l’esperienza turistica, raccontando soluzioni personalizzate, interattive e altamente coinvolgenti attraverso l’uso di dispositivi mobili, realtà virtuale, intelligenza artificiale e altre tecnologie emergenti, ponendosi come un forte impulso alla crescita economica di tutto il paese e in particolare per il Sud”.

Saranno tanti gli spunti, gli approfondimenti, gli studi al centro del Summit per favorire lo sviluppo del settore. Airbnb esplorerà le nuove opportunità di crescita del turismo esaminando il fenomeno del nomadismo digitale e le tendenze dei lavoratori da remoto e degli appassionati di viaggio interessati a scoprire i borghi italiani; The Fork tratterà i trend e le innovazioni post Covid nel mondo della ristorazione, approfondendo l’impatto della digitalizzazione sul settore negli ultimi 15 anni; Booking.com punterà sul turismo accessibile, investendo nella tecnologia per migliorare l’esperienza di viaggio, analizzando la rapida evoluzione del settore negli ultimi anni e le molteplici sfide in tema di digitalizzazione e di sostenibilità; Expedia mostrerà come costruire un ecosistema di viaggi accessibile, collaborando con le aziende per creare un modello di prenotazione facile da integrare, costantemente aggiornato con nuove funzionalità e capacità. Infine, Mastercard presenterà il suo GeoSpending Observatory per il Turismo in Italia, un osservatorio che monitora i flussi e l’economia turistica.