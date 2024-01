Sui treni della leggenda: dall’Orient Express al giro del mondo in 80 giorni

Il treno dei desideri non viaggia più solo sui binari della nostra fantasia e sferraglia nel 2024. Il ritorno ai viaggi in carrozza, che stanno superando i livelli del 2019 come scrive Cnn Travel, implica in molti casi l’idea di un’esperienza indimenticabile e non solo un semplice spostamento quotidiano. L’Orient Express, tanto per entrare nella leggenda, costituisce da sempre un’attrazione affascinante, da vivere idealmente al fianco di Hercule Poirot. Per non parlare del treno panoramico che collega St. Moritz e Zermatt nel cuore delle Alpi svizzere, in un paesaggio che sembra incantato.

Il treno, insomma, è tornato prepotentemente di moda, tra alta velocità, “crociere terrestri” di lusso e treni diurni e notturni a lunga percorrenza. Non a caso tanti Paesi stanno investendo miliardi di dollari in nuove infrastrutture per proiettarsi nel futuro con le carte in regola. Noi, per ora, limitiamoci ad entrare nel 2024 a bordo dei treni più cool.

Parigi-Berlino by night

Parigi-Berlino, a volte ritornano. Dagli anni ’90 non ci sono treni diretti per collegare due delle capitali più visitate d’Europa. La svolta è arrivata con l’introduzione del treno notturno diretto delle Öbb, le ferrovie federali austriache. Inizialmente attivo tre volte a settimana via Strasburgo e Francoforte, il collegamento “Nightjet” diventerà notturno nell’autunno 2024 e la domanda dovrebbe essere elevata. I costi? Dai posti a partire da 33 dollari alle cabine letto da 105 euro a persona. Per il collegamento diurno la Sncf francese sta lavorando con la sua controparte tedesca per introdurre un treno ad alta velocità Tgv diretto nel 2024: sette ore per completare il viaggio.

Italia extralusso

Il 2024 è l’anno dell’“Orient Express-La Dolce Vita”. Con un anno di ritardo il nuovo treno italiano super deluxe accoglie i primi passeggeri. Creatura del gruppo alberghiero francese Accor, è dedicato a viaggiatori attenti al design, con interni che celebrano l’arredamento, l’arte e l’architettura italiana degli anni ’60, oltre a un look esterno ispirato a motoscafi di lusso come il mitico Riva Aquarama. Il treno attraverserà l’Italia da nord a sud su sei itinerari che mettono in risalto i tesori storici del Paese: dalle Alpi a Venezia, da Roma a Matera, fino a Palermo. I viaggi in Sicilia includeranno l’attraversamento dello Stretto di Messina.

Composto da 11 carrozze, il treno sarà dotato di un elegante “vagone bar” con musica dal vivo e giochi, 12 cabine deluxe rivestite in legno e 18 master suite, complete di letti matrimoniali, divano, poltrone e bagno privato. Cucina a 5 stelle, a base, ovviamente, di gastronomia italiana. Previsti inizialmente sei itinerari di una o due notti da Roma, a partire da circa 2.000 dollari a persona. Successivamente saranno aggiunte rotte internazionali per Parigi, Istanbul e Spalato, sulla costa adriatica della Croazia.

Da Bruxelles a Praga in vagone letto

Con la regia della cooperativa belga-olandese European Sleeper, il treno Bruxelles-Berlino viene esteso da maggio a Dresda e Praga. Le carrozze sono dotate di scompartimenti letto, cuccette e sedili reclinabili destinati a viaggiatori con budget diversi, oltre a caratteristiche moderne come punti di ricarica e wifi. L’hub di Bruxelles di European Sleeper offre ai viaggiatori britannici e francesi l’opportunità di raggiungere più facilmente le città dell’Europa centrale attraverso facili collegamenti con i treni internazionali Eurostar.

L’alta velocità per Pompei

Un fascino unico. Oltre quattro milioni di persone all’anno visitano Pompei, distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.. Dopo il collaudo nel 2023, con una corsa al mese, ora per raggiungerla si può sfruttare il collegamento settimanale diretto ad alta velocità da Roma con il Frecciarossa, che impiegherà solo due ore. Con partenza da Termini poco prima delle 9:00, i visitatori hanno otto ore per esplorare Pompei e tornare a Roma entro le 21:00. I biglietti d’ingresso sono disponibili sul treno e sul bus navetta che collega la stazione alla città senza tempo.

Madrid-Parigi, l’anno della svolta

Il 2024 sarà l’anno della svolta per i servizi ferroviari transfrontalieri tra Spagna e Francia. Finora, nonostante i miliardi di dollari investiti in nuovi collegamenti ad alta velocità, i collegamenti prevedono appena un paio di treni al giorno. Ora sia ​​le compagnie ferroviarie spagnole che quelle italiane hanno aumentato la loro concorrenza con i Tgv francesi. In particolare, nel 2023 la Renfe ha introdotto nuove rotte da Madrid e Barcellona a Lione/Marsiglia, mentre Trenitalia ha annunciato piani per un collegamento Parigi-Barcellona-Madrid nel 2024, utilizzando i Frecciarossa da 249 mph. Trenitalia opera già con successo in Francia e Spagna e la nuova rotta Parigi-Barcellona fornirebbe maggiori opportunità di viaggi ad alta velocità collegandosi con la sua operazione separata Iryo, che compete con Renfe su diverse rotte che si irradiano da Madrid. Luigi Ferraris, amministratore delegato di Fs Italiane, ha annunciato che l’azienda ha in programma nuove tratte che collegano Spagna e Italia attraverso il sud della Francia, un corridoio dominato dalle compagnie aeree a causa della mancanza di treni veloci e diretti.

Il giro del mondo in 80 giorni

Quattro continenti, 13 paesi e sette treni di lusso in 80 giorni: roba da novelli Phileas Fogg. La compagnia di viaggi specializzata Railbookers ha tracciato un nuovo itinerario monumentale che comprende sette dei treni più iconici del mondo: il Rocky Mountaineer in Canada, il Belmond Royal Scotsman, il Venice Simplon-Orient Express, il Golden Eagle Danube Express attraverso l’Europa centrale, il Maharajahs’ Express in India, Rovos Rail in Sud Africa e il treno più lussuoso del sud-est asiatico, l’Eastern & Oriental Express.

«La domanda di treni di lusso continua a crescere e così abbiamo creato il viaggio imperdibile – ha spiegato Frank Marini, ceo e presidente di Railbookers –Poiché abbiamo notato la tendenza a combinare itinerari per includere più treni di lusso, abbiamo realizzato questo itinerario su misura insieme ad altri più piccoli e personalizzabili con questi treni iconici». Costo: 119.599 dollari a persona. Partenza da Vancouver il 28 agosto, poi via attraverso oltre 20 città in Europa, India, Sud Africa e Malesia fino alla destinazione finale a Singapore. Un unicum.

Eastern & Oriental Express, il ritorno

Torna sui binari uno dei viaggi in treno di lusso più grandi del mondo dopo un blackout di quattro anni. Il glorioso Eastern & Oriental Express verde e oro di Belmond riprende il suo viaggio da Singapore a Kuala Lumpur prima di proseguire verso Langkawi e Penang.Il treno è stato ristrutturato e rinnovato per mantenere il suo standard a cinque stelle, con l’iconico balcone panoramico all’aperto. Un trio di viaggi “Essence of Malaysia” si svolgerà a febbraio, novembre e dicembre 2024, con prezzi a partire da 3.410 dollari a persona.

Nightjet di nuova generazione

Negli ultimi anni i treni Nightjet austriaci sono stati il ​​catalizzatore di una rinascita dei viaggi ferroviari notturni che pochi avrebbero previsto dieci anni fa. Ora, con nuove rotte e una flotta di 33 treni personalizzati, amplieranno e miglioreranno in modo significativo l’offerta nel 2024. Le rotte da Vienna e Innsbruck ad Amburgo saranno le prime a godere dei nuovi treni capaci di viaggiare a 230 km/h, ma entro il 2025 si estenderanno gradualmente ai collegamenti tra la capitale austriaca con Italia, Svizzera, Germania e Francia.

Ogni nuovo treno presenta un design degli interni all’avanguardia, tra cui mini cabine in stile capsula per viaggiatori singoli, scompartimenti letto con docce e servizi igienici privati ​​e un vagone multifunzione che ospita un bar-caffetteria, cabine accessibili, spazi sicuri per biciclette e per bagagli ingombranti e attrezzature per gli sport invernali.Il loro debutto consentirà alle ferrovie austriache di ritirare i treni più vecchi e di espandere le operazioni Nightjet per servire nuove rotte, tra cui Zurigo-Barcellona, ​​a partire da dicembre 2024.

Il Cervino in stile vip

L’esperienza esclusiva di Zermatt combina un viaggio nostalgico in treno per vedere l’iconica montagna della Svizzera con le delizie culinarie della regione. Il treno “NostalChic” della Ferrovia del Gornergrat trasporta 22 ospiti a settimana al capolinea ferroviario all’aperto più alto d’Europa, a 10.170 metri, con un panorama mozzafiato sul Cervino e su le altre vette alpine. Il viaggio vip di sei ore include soste fotografiche, un posto vicino al finestrino garantito su un treno a cremagliera degli anni ’60 magnificamente restaurato per Gornergrat e una guida locale. C’è anche un pasto gourmet di quattro portate, con abbinamenti di vini presso l’hotel spa a quattro stelle Riffelhaus 1853 a Riffelalp, tra Zermatt e Gornergrat. Disponibile solo una volta a settimana, l’esperienza costa 365 dollari a persona.In alternativa, un viaggio di andata e ritorno standard da Zermatt a Gornergrat costa 115 dollari a persona con uno sconto del 50% per i titolari dello Swiss Travel Pass.