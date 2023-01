Suite Travel fa il primo bilancio del corner McArthurGlen a Castel Romano

Bilancio positivo per i primi mesi del network di agenzie di viaggi in cobranding Suite Travel nel noto outlet McArthurGlen di Castel Romano, alle porte di Roma.

L’ufficio è stato inaugurato a ottobre ed ha accolto fin da subito grande interesse e partecipazione da parte del migliaio di persone che lavorano nel centro, a cui sono stati riservati benefit e offerte speciali dedicate. Anche la clientela dell’outlet, in buona parte profilata e dotata di Vip card, sta mostrando grande interesse per il servizio travel offerto dal centro, tramite Suite in esclusiva.

Il centro è inoltre visitato ogni mese da decine di gruppi provenienti da tutto il mondo e Suite Travel ha potuto farsi conoscere anche per i servizi incoming. Gruppi da Israele, Indonesia, India, Brasile e numerosi altri Paesi, che richiedono pernottamento, trasferimenti, personal shopper, escursioni e visite tematiche. Con grande attenzione all’enogastronomia.