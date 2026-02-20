Summit Ectaa: la vendita di viaggi passa da Ndc e Ai

Sono due acronimi a segnare la nuova frontiera della distribuzione turistica organizzata: Ndc (New Distribution Capability) e Ai, l’intelligenza artificiale, trattati e approfonditi nel Travel Distribution Summit organizzato a Bruxelles dall’Ectaa, l’associazione che rappresenta oltre 80mila agenzie di viaggi europee.

Si è trattato del terzo appuntamento promosso dall’organismo, dopo quelli dedicati ai pagamenti (2024) e alla protezione dei viaggi (nel 2025). Quest’anno il summit ha visto la partecipazione di oltre 150 player provenienti da tutto l’ecosistema europeo dei viaggi.

I dibattiti svoltisi durante i due giorni hanno riguardato i principali cambiamenti del settore, tra cui gli sviluppi nella distribuzione aerea, come Ndc e offerte e ordini, le dinamiche in evoluzione nei viaggi di piacere e affari, il crescente impatto dell’intelligenza artificiale, la revisione della direttiva sui viaggi tutto compreso e il ruolo degli affitti a breve termine.

Di particolare rilievo il “caldo” versante dei fornitori dei servizi aerei: di fatto ci si sta avviando verso modelli di airline retailing basati su offerte e ordini gestiti principalmente dalle piattaforme tecnologiche, con il passaggio epocale di una distribuzione aerea basata sui gds tradizionali a sistemi più flessibili e diretti.

Per quanto riguarda il panel dedicato all’intelligenza artificiale, è stata sottolineata l’importanza di utilizzare i dati e gli algoritmi generati per migliorare tutta la politiaca del pricing, nonchè la personalizzazione e la customer experience per dare valore aggiunto alla consulenza agenziale.

«La tecnologia – ha commentato Eric Dresin, segretario generale dell’Ectaa – accelererà il cambiamento e tutti dovranno adattarsi, ma creerà anche nuove opportunità per tutte le parti interessate, compresi gli intermediari di viaggio. E salvaguardare una cooperazione continua sarà fondamentale per offrire valore ai viaggiatori».

Da parte sua, Franco Gattinoni, presidente Fto (che fa parte di Ectaa), si è soffermato sul tema delicato dei pagamenti: «Siamo davvero soddisfatti della riuscita del summit e del ruolo che Ectaa sta svolgendo nel mettere attorno allo stesso tavolo i diversi interlocutori della filiera. Oggi il mondo dei pagamenti evolve a una velocità impressionante: per questo è essenziale monitorare con continuità cambiamenti di prodotto e di servizio, ma anche l’evoluzione normativa».

«Per il turismo organizzato – ha spiegato Gattinoni – i pagamenti non sono un dettaglio: incidono direttamente sull’esperienza dei viaggiatori, sulla sicurezza delle transazioni e sulla gestione quotidiana delle nostre attività. In questa fase stiamo vivendo criticità rilevanti che impattano su cash flow e redditività delle imprese. Proprio per questo, un ruolo attivo del settore nel dialogo e nel confronto, per rappresentare con chiarezza esigenze e responsabilità della nostra filiera, è oggi più che mai fondamentale».