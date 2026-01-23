Sun Siyam Group, il nuovo ceo è Deepak Booneady

Sun Siyam Group annuncia la nomina di Deepak Booneady come chief executive officer del Gruppo maldiviano.

Booneady ha già ricoperto il ruolo di ceo di Sun Siyam Resorts guidando negli ultimi anni un’importante fase di trasformazione, rafforzando il posizionamento del brand, sottolineando la centralità della customer experience e promuovendo iniziative strategiche che riflettono l’orgoglio maldiviano del Gruppo, proiettandolo sulla scena globale del lusso.

Sotto la sua guida, Sun Siyam ha ampliato e perfezionato il proprio portfolio tra Maldive e Sri Lanka aumentando la visibilità internazionale e l’attrattiva nei mercati chiave e mantenendo un forte focus su persone, cultura aziendale e sviluppo dei talenti.

La nomina di Deepak arriva nel momento di crescita della catena, che sta investendo in concept resort di nuova generazione per esplorare nuove aree di ospitalità sostenibile e responsabile.

DALLE MALDIVE AL MONDO

Fondato nel 1990 dal maldviano Ahmed Siyam Mohamed, oggi presidente del Gruppo, Sun Siyam Group è tra i principali operatori turistici del Paese, con attività che spaziano tra ospitalità, servizi di viaggio, costruzioni, media e iniziative sostenibili.

Con uffici di rappresentanza in Europa, Asia Pacifica, Medio Oriente e Americhe, il Gruppo possiede e gestisce un portafoglio di sei resort esclusivi nelle sue collezioni Luxury, Privé e Lifestyle. Alla base della filosofia della catena la volontà di restare, pur nell’espansione, radicata alla tradizione, all’autenticità delle sue origini e alla comunità maldiviana.

Nel nuovo ruolo, Booneady sarà responsabile dell’intero portfolio diversificato del brand, guidando la crescita strategica, lo sviluppo del brand e l’espansione verso nuovi mercati e concept, in continuità con i valori fondanti di autenticità, integrità e ospitalità sincera.

Ahmed Siyam Mohamed ha sottolineato: «Sun Siyam è nato dal cuore, con una profonda fiducia nelle persone, nella passione e nell’ospitalità guidata dall’amore. Deepak ha contribuito in modo significativo al nostro percorso. La sua leadership è chiara, rispettosa e ispiratrice. Questa nomina riflette la nostra volontà di rafforzare una leadership collaborativa e la fiducia che ripongo in lui. Sono orgoglioso di vederlo assumere questo ruolo».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Sun Siyam Group