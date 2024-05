Sun Siyam Resorts, Ahmed Naufal nuovo direttore vendite e marketing

Galateo della montagna: le dritte da seguire per un’escursione perfetta Suggestiva d’inverno con le piste innevate a misura di sciatore, affascinante nella bella stagione tra prati in fiore, laghi e sentieri: la montagna è una meta che conquista sempre di... The post Galateo della montagna: le dritte da seguire per un’escursione perfetta first appeared on ViaggiOff.

Cosa c’è di meglio di un treno storico per scoprire il Friuli Venezia Giulia? Viaggiare a bordo di carrozze d’epoca, visitare località e raggiungere i più significativi eventi regionali usufruendo di una tariffa fissa e promozionale: è ripartita la programmazione 2024 per viaggiare a... The post Cosa c’è di meglio di un treno storico per scoprire il Friuli Venezia Giulia? first appeared on ViaggiOff.

W la mamma: idee regalo per festeggiarla in viaggio La data ufficiale è l’8 maggio ma si festeggia per convenzione la domenica successiva, che quest’anno è il 12: parliamo della Festa della Mamma, che può diventare anche la felice... The post W la mamma: idee regalo per festeggiarla in viaggio first appeared on ViaggiOff.