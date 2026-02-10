Supereroi senza superpoteri: l’Italia dei sindaci

Quota tutt’altro che marginale, che comunque colloca l’area dell’undertourism come fenomeno strutturale , in grado di intercettare una domanda orientata verso esperienze integrate con le comunità locali. Nel 2026 è prevista un’ulteriore impennata: attesi 21 milioni di arrivi e 80 milioni di presenze , con stime in crescita del 5,3% e del 6,9% sul 2025.

Eppure, già nel 2025, i piccoli Comuni hanno trainato la crescita : +6,85% di presenze e +7,86% di arrivi rispetto al 2024, dati che hanno contribuito al 20% dei pernottamenti complessivi . Il turismo nei centri sotto i 5.000 abitanti rappresenta circa il 14% degli arrivi complessivi e il 15,3% delle presenze totali in Italia.

Allora Daniela Santanchè ha ribaltato il tavolo e collocato l’undertourism sul palco dell’ultimo Forum Internazionale del Turismo di Milano per sollevare la questione: «Va promossa la valorizzazione del 96% del territorio meno frequentato – ha sottolineato – per contrastare il sovraffollamento del restante 4%, dove si concentra il 75% dei turisti. Un’invasione che fa soffrire borghi, aree interne e isole minori».

Qui i sindaci rappresentano un importante presidio del territorio e devono fare i conti con le sfide legate allo spopolamento e alla gestione del patrimonio culturale e sociale. E, in diversi casi, con l’ undertourism , che riguarda destinazioni con un alto valore culturale o naturale , ma poco frequentate, anche se offrono un’ alternativa sostenibile all’overtourism , che finora aveva occupato il centro del ring.

«La strategia della destagionalizzazione comincia a pagare», ha osservato Santanchè. E anche i sindaci meno celebrati sorridono.

I flussi, infatti, sono decisamente importanti, comparabili a quelli registrati nel 2024 in cinque grandi città simbolo dell’overtourism (toh, chi si rivede): Verona, Venezia, Firenze, Roma e Napoli hanno totalizzato oltre 23 milioni di arrivi e 72,1 milioni di presenze.

E c’è una terza categoria, tutt’altro che trascurabile: gli oltre 2.600 piccoli Comuni italiani a vocazione turistica sotto i 5.000 abitanti, che nello stesso periodo hanno registrato 19,5 milioni di arrivi e 71,4 milioni di presenze.

Come Riomaggiore, meno di 2.000 abitanti, perla delle Cinque Terre, che di certo non soffre di undertourism. Chiediamo allora alla sindaca, Fabrizia Pecunia se, nella sua realtà, il turismo può davvero in parte essere veicolato in centri dell’interno.

Insomma: la strada indicata dal ministro Santanchè è quella giusta? «Nel nostro caso il tema principale non è tanto l’overtourism, quanto l’overcrowding, cioè picchi di affollamento molto concentrati in alcune fasce orarie, in pochi punti del paese e in determinate giornate all’anno. Ed è questo che stiamo affrontando con il Piano di Gestione Turistica, lavorando su una redistribuzione dei flussi. Oggi chi arriva tende a dirigersi subito verso la Marina o sul Sentiero Azzurro, e questo genera congestione. L’obiettivo è spostare parte dei visitatori anche su percorsi e tratti meno critici, per ridurre la pressione senza penalizzare l’esperienza. Inoltre, Riomaggiore spesso è una tappa, mentre molti turisti pernottano altrove. Per questo stiamo lavorando per far crescere le esperienze sul territorio e incentivare una permanenza più lunga e di maggiore qualità».

Avete raggiunto quella collaborazione tra istituzioni locali che lei auspicava? «Il lavoro condiviso tra Comuni e il Parco delle Cinque Terre si sta traducendo in misure concrete. A gennaio 2025 Riomaggiore ha approvato il regolamento sulle nuove aperture commerciali, per tutelare identità e qualità: niente friggitorie e niente attività esclusivamente take away, in linea con la carta Cets del Parco per il turismo sostenibile. Nel 2026 abbiamo già approvato anche il regolamento per la gestione dei gruppi, con un limite massimo di 25 persone e il divieto di sostare in alcune aree dove il transito diventerebbe impossibile. Disposizione già prevista dal Parco sui sentieri. E sta per partire un progetto strutturato di comunicazione sulla destinazione Cinque Terre, per rendere più ordinata e consapevole la fruizione del territorio».

Riomaggiore ha sottoscritto la Carta di Amalfi, varata ufficialmente al Forum. È la chiave di volta che permetterà ai sindaci di possedere quegli strumenti adeguati per governare meglio? «Indubbiamente è un riconoscimento importante. Per la prima volta afferma il ruolo dei sindaci nella gestione delle destinazioni ad alta pressione turistica. Auspico quindi che il governo dia seguito agli impegni e metta a nostra disposizione strumenti davvero operativi».