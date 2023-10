Svizzera, 40 adv nel Bernese con Adrastea Viaggi

Domani, 19 ottobre, Adrastea Viaggi in collaborazione Bls, Interlaken Turismo e Swiss Travel System, porterà 40 agenzie di viaggi e 12 seller, per un totale di circa 80 persone, alla scoperta della splendida Interlaken, nel cantone di Berna, nella Svizzera tedesca.

Partenza da Domodossola, da cui poi a bordo di un treno si raggiungerà Spiez, piccolo borgo adagiato sulle rive del lago di Thun, dove sarà ospitato un workshop, poi si proseguirà con una visita guidata della cittadina e rientro in parte in battello sul lago e poi con il treno Eurocity per l’Italia.

L’appuntamento segue due workshop che si sono svolti a St Moritz nel 2022 e 2023 con un focus sul Trenino Rosso.

Il viaggio vuole promuovere una tratta panoramica che attraverso il cuore delle Alpi Svizzere e arriva a Berna, capitale del della Svizzera, città Patrimonio mondiale Unesco, in poco più di 2 ore di viaggio. Grazie alla carta giornaliera, è possibile salire e scendere dove e quando si vuole sul Trenino verde delle Alpi e sui battelli del lago di Thun.

«Con la promozione di questa tratta, in partenza da Domodossola, abbiamo voluto coinvolgere le agenzie del Piemonte offrendo loro la possibilità di usufruire di un pullman che da Torino arriverà al punto di partenza del treno», specifica Laura Zancolò, key account manager Italia per Svizzera Turismo. E prosegue: «Il 2023 è stato l’anno del Grand Train Tour of Switzerland, un itinerario di 1.280 km e 8 tratte per scoprire la Svizzera in maniera sostenibile, comoda e sicura. b un percorso circolare che unisce i più bei percorsi panoramici e le più belle attrazioni. Per viaggiare basta utilizzare uno dei biglietti all-in-one di Swiss Travel System per circolare liberamente su tutti i mezzi di trasporto».

A breve, sarà in rete un sito internet dedicato esclusivamente a questo prodotto con possibilità di acquisto dei biglietti online.