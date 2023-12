Svizzera, Vail Resorts acquisisce la stazione sciistica Crans-Montana

Importante operazione tra le nevi svizzere: Vail Resorts ha annunciato di aver concluso un accordo per l’acquisizione della stazione sciistisca Crans-Montana Mountain Resort dalle mani di Cpi Property Group. Questo prestigioso centro ricettivo si estende su oltre 1.400 metri di impianti di risalita e 140 chilometri di piste. Accessibile da cinque aeroporti e in treno, il Crans-Montana Mountain Resort si trova nel Canton Vallese, in Svizzera, a circa due ore e mezza da Ginevra e a meno di quattro ore da Milano e Zurigo.

Il comprensorio dista due ore e mezza dall’altro comparto europeo di proprietà e gestito dalla società, Andermatt-Sedrun. Crans-Montana Mountain Resort è una meta sciistica di eccellenza nel cuore delle Alpi svizzere, con una vista mozzafiato sul Cervino e sul Monte Bianco ed è riconosciuta come una delle migliori stazioni sciistiche d’Europa. Da anni ospita eventi di spicco come la Coppa del Mondo di sci alpino, la Coppa del Mondo di mountain bike, gli Omega European Masters, oltre al Caprices Festival e molto altro.

Il paese di Crans-Montana offre ristoranti gourmet e negozi di lusso, oltre a eleganti hotel a 5 stelle, tra cui il recente Six Senses Lodge and Spa, una lussuosa struttura di 45 camere in stile chalet ski-in, ski-out, situato sopra l’impianto di risalita principale.

«Crans-Montana – ha spiegato Kirsten Lynch, chief executive officer di Vail Resorts – è una destinazione sciistica iconica nel cuore delle Alpi svizzere, con un patrimonio unico, un terreno incredibile, un team appassionato e una comunità dedicata al successo della regione. L’acquisizione del comprensorio è in linea con la nostra strategia di crescita che prevede l’espansione della nostra rete di comprensori in Europa, creando ancora più valore per i nostri titolari dei pass e per gli ospiti di tutto il mondo. Come per Andermatt-Sedrun, crediamo che Crans-Montana abbia un’opportunità unica di crescita futura».

Vail Resorts sta rilevando anche una partecipazione dell’84% in Remontées Mécaniques Crans Montana Aminona, che controlla e gestisce tutti gli impianti di risalita e le relative infrastrutture di montagna, compresi quattro punti di vendita e noleggio; e l’80% di SportLife Sa, che gestisce una delle scuole di sci del comprensorio, nonché il 100% della proprietà di 11 ristoranti situati presso la località alpina e nei suoi dintorni.