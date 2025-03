Swan Hellenic, crociere esplorative nell’Artico con gli esperti

Da Ed Sheeran alla Formula 1 all’arte: tutti gli eventi da non perdere in Qatar Sport, musica, cultura, tradizione, intrattenimento e anche sostenibilità: il Qatar si prepara a una ricca carrellata di eventi nei prossimi mesi, aggiungendo una motivazione in più a chi stia programmando... The post Da Ed Sheeran alla Formula 1 all’arte: tutti gli eventi da non perdere in Qatar first appeared on ViaggiOff.

Sulle vie di San Francesco (e non solo): le escursioni gratis di Cammini Aperti Ventisette escursioni gratuite in cinque regioni, per scoprire la bellezza dell’Italia da scoprire a piedi, in modo slow: ecco Cammini Aperti, la manifestazione che tornerà a maggio in un’edizione speciale.... The post Sulle vie di San Francesco (e non solo): le escursioni gratis di Cammini Aperti first appeared on ViaggiOff.

Sboccia la primavera: cinque viaggi inseguendo le fioriture in Italia Giardini ottocenteschi recuperati insieme alle loro essenze, orti botanici, eventi che raccontano antiche tradizioni e coltivazioni esotiche: è arrivata ufficialmente la primavera e dunque è il momento giusto per programmare... The post Sboccia la primavera: cinque viaggi inseguendo le fioriture in Italia first appeared on ViaggiOff.