Tagliato il traguardo delle 100 compagnie aeree nel circuito Hahn Air

La greca Air Mediterranean è la compagnia aerea numero cento partner di Hahn Air che sarà disponibile in tutti i global distribution system. I prodotti H1-Air di Hahn Air Systems e X1-Air di Hahn Air Technologies consentono infatti alle compagnie aeree di offrire i propri voli su Amadeus, Sabre, Travelport e altri importanti gds rispettivamente con i codici H1 e X1, raggiungendo così 100mila agenzie di viaggi in 190 mercati. La compagnia tedesca è specializzata in soluzioni di distribuzione per altri vettori dal 1999.

Il portfolio di partner ospitati sotto i codici H1 e X1 comprende compagnie aeree di 67 Paesi e sei continenti. Tra i 100 partner ci sono vettori low cost come Fastjet, vettori regionali come Tar Aerolineas e startup innovative come Aerus. Insieme, Hahn Air Systems e Hahn Air Technologies aggiungono 1.000 rotte tra 487 destinazioni e quasi 140.000 voli ai contenuti aerei dei gds a disposizione delle agenzie di viaggio di tutto il mondo.

Tra i collegamenti offerti da H1-Air e X1-Air ci sono rotte che vanno dai 75 chilometri (da Bonaire a Curacao serviti da Divi Divi Air) ai 7.900 chilometri (da Madrid a Cancun serviti da World2Fly). La compagnia aerea low cost messicana Volaris vanta la più ampia rete con 228 rotte e 68 destinazioni. I passeggeri che viaggiano con un partner H1-Air o X1-Air possono imbarcarsi su aeromobili di qualsiasi dimensione, dall’Airbus A350-900 da 350 posti gestito da World2Fly al Cessna C208 da nove posti gestito da Safarilink e ideale per atterrare sulle piste polverose dei parchi safari.

«Le nostre soluzioni H1-Air e X1-Air – evidenzia Adriana C. Carrelli, vice president airline business di Hahn Air – sono molto richieste dalle compagnie aeree e fanno un’enorme differenza nella loro distribuzione, grazie all’incremento dei ricavi. Sia che i nostri partner vogliano raggiungere mercati secondari, espandere i loro gruppi target o addirittura esternalizzare l’intera distribuzione gds a Hahn Air, i nostri prodotti completano perfettamente la strategia di distribuzione di ogni compagnia aerea. Per le agenzie di viaggio si tratta di un enorme vantaggio, in quanto H1-Air e X1-Air consentono di prenotare comodamente nei loro gds voli che prima erano inaccessibili».