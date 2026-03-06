Tahiti record nel 2025 con 281mila arrivi

Significativa crescita del turismo nelle isole di Tahiti che hanno chiuso il 2025 con lo storico risultato di 281mila arrivi internazionali, pari a un incremento del +6,6%. Si tratta del più alto livello di affluenza turistica mai registrato dalla destinazione, un traguardo che conferma l’appeal senza tempo dell’arcipelago e la solidità della sua strategia di posizionamento sui mercati internazionali.

Di particolare rilievo la performance del mercato italiano, che conferma il proprio trend positivo con 6.985 arrivi tra gennaio e dicembre 2025, segnando un incremento dell’11,5% rispetto al 2024. Un dato che testimonia il crescente interesse dei viaggiatori italiani verso una destinazione long haul capace di unire sogno, autenticità e qualità dell’offerta. Particolarmente significativo anche l’aumento delle room night italiane, che registrano un +14,1% per un totale di 84.899 pernottamenti.

Un segnale particolarmente incoraggiante viene evidenziato sugli ultimi mesi dell’anno e sul periodo invernale, strategico per il mercato italiano e ottima occasione per i viaggiatori per approfittare dei prezzi e della più ampia disponibilità durante la bassa stagione. Il mese di dicembre 2025, in particolare, ha registrato una crescita importante di quasi il 65% rispetto allo stesso mese del 2024. Con questi risultati, il 2025 non rappresenta soltanto un anno da record, ma segna una tappa strategica di consolidamento e di proiezione verso il futuro.

Situate nel Sud del Pacifico, le isole di Tahiti sono conosciute in tutto il mondo per le loro spiagge di sabbia bianca, lagune turchesi e paesaggi che vanno dagli atolli corallini alle vette vulcaniche.