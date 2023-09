Takyon rafforza il team con le new entry Spadone e Penna

Tempo di nomine per Takyon, la startup innovativa che unisce fintech e travel e introduce per la prima volta sul mercato la rivendibilità delle prenotazioni dei servizi turistici attraverso la trasformazione degli stessi in beni digitali (Nft): nel team entrano Michele Spadone in qualità di head of sales e Ronny Penna con l’incarico di head of hospitality.

Nei rispettivi ruoli, Michele Spadone e Ronny Penna avranno il compito di incrementare la gamma d’offerta (già in aumento) di strutture disposte a diventare partner della startup, ampliando così business diretto, marginalità e visibilità tra i possibili clienti. Spadone, in qualità di Head of Sales, sarà responsabile dell’ideazione, dell’esecuzione e della supervisione della strategia globale di Takyon con l’obiettivo di allargare il business. Mentre Penna, in veste di head of hospitality, si occuperà di sviluppare il canale hospitality in Italia e all’estero.

Per Antonio Picozzi, cofounder e ceo di Takyon: «Possiamo contare su due professionisti affermati nel settore travel e hospitality e il loro ingresso nel nostro team rende bene l’idea di quanto Takyon sia una realtà in crescita, in grado di attirare nomi del loro calibro, motivandoli a collaborare al nostro progetto. Non abbiamo dubbi circa l’ottimo contributo che apporteranno all’attività, di cui hanno intravisto il potenziale scegliendo di unirsi a noi».