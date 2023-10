Tap, Italia epicentro della crescita in Europa nel 2024

L’Italia al centro della crescita europea per il 2024 di Tap, che presenta le sue ultime novità e offerte a Ttg Travel Experience di Rimini, Stand 227 Pad. C1. Riconosciuta come la compagnia aerea più sicura in Europa da AirlineRatings.com, Tap è stata premiata anche quest’anno ai World Travel Awards come miglior vettore europeo per i voli verso Sud America e Africa,

Nei primi nove mesi dell’anno ha infatti trasportato oltre un milione di passeggeri in Stati Uniti e Canada, registrando un incremento del 23% rispetto al 2022, e per il 2024 prevede di rafforzare ulteriormente i collegamenti verso il nord America, con 91 frequenze settimanali. Anche in Brasile, dove la soglia del milione dei passeggeri è stata superata a luglio, +30% anno su anno, si prevede un deciso incremento delle frequenze settimanali operate verso 11 capitali del Paese, che passeranno dalle 81 del mese prossimo a 91 nel 2024.

Ma è soprattutto l’Italia al centro del 2024 di Tap per il prossimo anno in ambito europeo. Il vettore, che opera 93 voli settimanali dal nostro Paese con partenze dirette per Lisbona da Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Firenze, Bologna e Napoli, vedrà Roma aggiungere un volo giornaliero, portando a cinque le frequenze quotidiane per un totale di 35 collegamenti settimanali. Crescerà anche Firenze, che passerà da otto a dieci frequenze settimanali verso la capitale portoghese.

Tap, inoltre, ha inaugurato un nuovo servizio di assistenza telefonica dedicato alle agenzie di viaggio. Operativo da ottobre al numero +39 0699 727 052, il servizio è disponibile 24 ore su 24 e va ad aggiungersi all’helpdesk dedicato all’indirizzo tapagents.it . Fra i diversi servizi disponibili, i chiarimenti sul prodotto Tap, le richieste di prenotazione, il riallineamento, l’emissione e riemissione di accessori il supporto per le procedure e le irregolarità con Un e i problemi di check-in.