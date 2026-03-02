Tap, rotta su Orlando e due new entry in Brasile

Tap Air Portugal ha annunciato, in occasione della Btl – Borsa del Turismo di Lisbona – il lancio di una nuova rotta diretta tra Lisbona e Orlando, negli Stati Uniti, operativa a partire dal 29 ottobre 2026. Nel corso dello stesso evento, il ceo Luís Rodrigues ha presentato un pacchetto di iniziative strategiche per il prossimo anno, volto a consolidare l’espansione internazionale della compagnia. Il piano prevede un crescente focus strategico su Porto e sulla valorizzazione dell’identità portoghese, oltre a un impegno costante nel continuare a elevare la qualità dell’esperienza dei passeggeri.

Nel 2026, Tap celebrerà poi il 60° anniversario dei voli regolari verso il Brasile, il suo principale mercato internazionale.

Per questa ricorrenza ha annunciato due nuove destinazioni nel Paese, con partenza da Lisbona: Curitiba, dal 2 luglio 2026, e São Luís do Maranhão, dal 26 ottobre 2026. A partire dalla stagione estiva, la compagnia incrementerà inoltre le proprie operazioni nel sud del Brasile, introducendo una quarta frequenza settimanale sulle rotte Lisbona-Porto Alegre e Lisbona-Florianópolis. Tap consolida anche la propria presenza nel continente americano attraverso la rotta Porto-Boston, che diventa operativa tutto l’anno, e la ripresa del collegamento Lisbona-Caracas.