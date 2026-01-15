Tap spinge sul Portogallo del nord: più voli su Porto

Tap Air Portugal annuncia nuove rotte da Porto e conferma il suo interesse strategico per il Nord del Portogallo avviando una serie di misure volte a potenziare le operazioni dall’aeroporto Francisco Sá Carneiro di Porto e a consolidare ulteriormente la posizione della compagnia nella regione.

Diventano 135 i voli che per la stagione invernale la compagnia portoghese lancia da Porto verso destinazioni internazionali, inclusi 13 voli settimanali verso quattro destinazioni intercontinentali: Rio de Janeiro, San Paolo, New York e Luanda.

Dal 1° luglio entreranno in operatività le nuove rotte Porto-Terceira e Porto-Praia (Capo Verde), con tre frequenze settimanali e dall’inverno 2027, inoltre, il collegamento Porto-Boston diventerà annuale, e non più stagionale. È previsto poi l’avvio di voli diretti Porto-Tel Aviv, con quattro frequenze settimanali.

Nell’ambito del piano strategico per i prossimi tre anni, Tap prevede anche il lancio di ulteriori rotte intercontinentali – che saranno comunicate successivamente – e l’aumento delle frequenze su rotte già attive.

UN NUOVO HUB

L’aeroporto di Porto diventerà entro il 2028 sede di un nuovo maintenance & engineering hub con capacità per due aeromobili A321 (o equivalenti), in questo modo saranno internazionalizzate le principali ispezioni della flotta, ridotti i costi operativi e creati circa 200 posti di lavoro altamente specializzati.

Il ceo di Tap Air Portugal, Luís Rodrigues, sottolinea: «Questo è un nuovo momento per Tap e per il Nord del Portogallo. Stiamo rafforzando le nostre operazioni intercontinentali e investendo in infrastrutture strategiche, offrendo più opzioni ai nostri clienti e maggiori opportunità all’economia regionale. Tap è impegnata nel Nord come mai prima d’ora».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Tap Air Portugal