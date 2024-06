Tap volerà da Lisbona a Florianópolis, nel sud del Brasile

Diventa sempre più stretto il legame fra Tap Air Portugal e il Brasile. A partire del 3 settembre la compagnia di bandiera portoghese inizierà i collegamenti con Florianópolis, la capitale dello stato di Santa Caterina, nel sud del Brasile: saranno tre i collegamenti settimanali fra Lisbona e l’aeroporto internazionale Hercilio Luz.

La scelta di Florianópolis come dodicesima destinazione in Brasile consentirà di continuare a sviluppare la strategia di diversificazione nel mercato più importante di Tap, che offre attualmente rotte dirette da Lisbona a San Paolo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador a Lisbona, oltre a collegare Porto a San Paolo e Rio de Janeiro. In totale, saranno 12 le città in Brasile (14 rotte da Lisbona e Porto) che Tap collegherà direttamente al Portogallo.

Il volo da Lisbona per Florianópolis sarà operato con un Airbus A330-200 della capienza di 269 passeggeri, di cui 244 in Classe Economy e 25 in Classe Business, e avrà una durata di circa 11 ore. I voli sono previsti martedì, giovedì e sabato, con partenza da Lisbona tra le 10:10 e le 10:50 e arrivo a Florianópolis tra le 17:15 e le 17:55. Nella direzione opposta, i voli partiranno da Santa Catarina tra le 19:35 e le 20:40, con arrivo nella capitale portoghese tra le 9:50 e le 10:55 del giorno successivo.

«Il lancio del volo per lo stato di Santa Catarina è da tempo oggetto di riflessione – spiega Luís Rodrigues, ceo di Tap – Per noi è estremamente importante essere riusciti ad anticipare il lancio di questa nuova rotta in un momento in cui, a causa dello stato di calamità nel Rio Grande do Sul e della chiusura dell’aeroporto di Porto Alegre, il sud del Brasile ne ha un grande bisogno. Un incremento dell’offerta verso il nostro mercato principale è del tutto normale e auspicabile».

La nuova rotta per Florianópolis, infine, permette a Tap di mantenere il suo livello record di voli per il Brasile nel corso dell’estate europea, nonostante la sospensione delle rotte per Porto Alegre. Durante questo periodo Tap offre 95 voli settimanali – una media di oltre 13 voli al giorno – in partenza da 11 capitali brasiliane.