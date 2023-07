Taranto ospita l’Italian Cruise Day, a ottobre le prima edizione in Puglia

Prima volta in Puglia per l’Italian Cruise Day, forum di riferimento per la crocieristica in Italia, ideato e organizzato da Risposte Turismo. Appuntamento al Castello Aragonese di Taranto venerdì 27 ottobre 2023.

Il forum, giunto all’11ª edizione, è organizzato quest’anno in partnership con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e con il Comune di Taranto.

L’evento è divenuto negli anni punto di riferimento e importante momento di approfondimento e business networking per tutti i professionisti dell’industria crocieristica nazionale.

Nel corso delle tavole rotonde, si confronteranno sulle ultime tendenze, le dinamiche, i processi produttivi, gli attori e le prospettive future del settore.