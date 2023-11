Tartu, ecco l’agenda della Capitale europea della cultura 2024

Sarà costellato di eventi e iniziative il 2024 di Tartu come “Capitale europea della cultura”. La seconda città più grande dell’Estonia, a lungo considerata il centro culturale del Paese con la tradizione di città universitaria, è stata sempre il vero punto di riferimento intellettuale.

All’interno di un programma intitolato “Arts of survival” sono previsti, per festeggiare l’anno speciale, oltre 1.000 eventi e 350 progetti che ruotano intorno ai temi della sostenibilità, della co-creazione e dell’unicità locale, inseriti nell’ambito di mostre d’arte contemporanea, esposizioni surrealiste, tour architettonici ed esperienze culturali e gastronomiche uniche. L’inaugurazione ufficiale avverrà il 26 gennaio 2024.

Tra le importanti mostre d’arte che verranno proposte, l’ArCo3, dal 1° marzo al 30 novembre 2024, con opere d’arte contemporanea d’avanguardia esposte in contesti inaspettati in quattro località dell’Estonia meridionale, note per il loro patrimonio naturale, culturale, scientifico e industriale.

Dal 15 marzo all’8 settembre, la Mostra internazionale all’Estonian National Museum – Surrealism 100 – in collaborazione con la Galleria Nazionale di Praga e il Museo d’Arte di Tartu. Agli appassionati la città offre la possibilità di utilizzare la Museum Card, che permetterà l’accesso a oltre 100 musei in tutta l’Estonia, comprese le mostre permanenti dell’Estonian National Museum.

Per chi ama l’architettura uno speciale evento, l’Open House Tartu 2024 ad aprile, l’occasione di accedere a una collezione di edifici nello spazio urbano di Tartu. Previsto anche un evento speciale dedicato interamente alla sauna, parte integrante e fondamentale della cultura e della vita estone.

Per chi ama la musica, Tartu proporrà diversi concerti ed appuntamenti, come Kissing Tartu, il 18 maggio, un grande concerto senza precedenti nella piazza del municipio, sotto la famosa statua degli studenti che si baciano. Verranno proposti alcuni dei brani più noti dell’Eurovision Song Contest e un evento di “baci di massa”, che si prevede attirerà oltre 10.000 visitatori e sarà trasmesso in tv, raggiungendo il pubblico di tutta Europa.

Poi, la Pagan Folklore Night, che si svolgerà il 24 agosto al Kubija Song Festival Grounds nell’ambito delle celebrazioni per il 240° anniversario della città di Võru: combinerà folklore, teatro, spettacoli di luce e natura e vedrà la partecipazione di attori e ballerini provenienti dalle contee di Saare, Viru, Harju, Võru e Seto. Ci saranno anche cinque feste simultanee, con spettacoli in luoghi diversi basati sui racconti fantastici di Juhan Jaik.

Uno dei più antichi festival di arte di strada in Europa, il Stencibilty Goes Europe, si terrà dal 7 giugno al 1° agosto. Il festival negli ultimi 12 anni è diventato un importante punto di incontro per gli artisti di strada dell’Estonia e del resto d’Europa. Ci sarà anche la più grande mostra di adesivi d’Europa, che vedrà 100.000 adesivi di artisti di tutto il mondo esposti su un autobus che girerà per la città di Tartu.

Infine, a Tartu si terranno anche attività adatte per gli amanti della gastronomia con il Pühajärve Beach Gourmet 2024, festival gastronomico internazionale che riunirà i migliori chef locali, produttori di cibo e artisti dello spettacolo nella piazza principale di Otepää.