Tasos Michael nuovo presidente di Cyprus Airways

Ci sono due new entry al vertice di Cyprus Airways. Si tratta di Tasos Michael nuovo chairman della compagnia e George Hadjiyiannis come membro del board.

Avvocato di professione, Tasos Michael arriva in Cyprus Airways con un bagaglio di esperienze in ambiti come asset finance, acquisizioni e leasing. Nel corso della sua carriera ha svolto ruoli di advisor per gruppi di navigazione, vettori aerei, banche, fondi e società di investimento, collaborando con realtà come McKinsey, Onex Capital Partners, varie compagnie private e di bandiera e costruttori del calibro di Airbus e Boeing.

George Hadjiyiann porta nella compagnia il suo background in international security e investment banking. Fa già parte del board di realtà come Tsokkos Group e Betting Association of Cyprus ed è direttore di CyCHartsGlobal Fiduciary Services and Consulting, portando dunque la propria esperienza di consulting nel team di Cyprus Airways.