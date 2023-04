Taxi e Ncc, Aniasa: «Via libera al noleggio a lungo termine delle vetture»

Nuova era all’orizzonte per tassisti e noleggiatori con conducente che ora possono scegliere di noleggiare la vettura, anziché acquistarla, evitando così di immobilizzare ingenti capitali per la propria attività e accedendo a tutti i servizi inclusi nel noleggio, con auto più sicure ed emissioni ridotte. Lo rende noto Aniasa, l’associazione che rappresenta i servizi di mobilità in Confindustria.

La novità arriva grazie all’attesa circolare della Direzione Generale della Motorizzazione, a oltre due anni e mezzo dal dl Semplificazioni che a luglio 2020 aveva, sulla carta, abolito l’anacronistico divieto di noleggio per queste categorie, in attesa di un provvedimento attuativo.

Taglia così il traguardo una norma per cui Aniasa si è battuta per oltre un decennio, evidenziando nel corso di audizioni e incontri istituzionali i benefici economici per i settori interessati e per l’intera comunità in termini di maggiore sicurezza dei veicoli e riduzione delle emissioni.

Oggi quasi il 20% dei taxi in circolazione ha oltre dieci anni di anzianità (secondo i dati diramati dall’Autorità di regolazione dei trasporti), mentre i veicoli a noleggio hanno una vita media di 36-48 mesi. Amplia è la potenziale platea di beneficiari della norma: in Italia si stima siano circa 60mila i veicoli utilizzati come taxi o noleggio con conducente, che adesso potranno utilizzare anche il noleggio a lungo termine. La metà di questi è attiva nei grandi centri urbani.



«È caduto finalmente – ha evidenziato il presidente Aniasa, Alberto Viano – un ostacolo all’innovazione e alla fruizione di forme di mobilità smart e sostenibili per un numero significativo di vetture che ogni giorno compiono centinaia di migliaia di chilometri sulle strade delle nostre città. Anche tassisti e Ncc potranno così sperimentare sul campo l’efficacia del noleggio a lungo termine, sia in termini gestionali che economici».