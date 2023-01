Tci, arriva la guida “Alberghi e ristoranti d’Italia 2023”

La nuova guida “Alberghi e ristoranti d’Italia 2023” del Touring Club Italiano è ora disponibile in tutte le librerie. Presentata il 17 gennaio a Milano, in occasione della 30ª edizione, è curata da Teresa e Luigi Cremona e offre una panoramica delle regioni e dei territori italiani attraverso 40 itinerari culinari che evidenziano le molteplici peculiarità gastronomiche del Paese, includendo gli indirizzi di Buona cucina, Stanze italiane, Camere e Cucine d’autore e L’Olimpo dell’accoglienza e della ristorazione con una selezione di affittacamere, agriturismi e suggerimenti per una breve pausa. La guida mette in risalto anche i paesi Bandiera Arancione e le strutture certificate Electric Friendly che hanno investito in sostenibilità.

Come ha spiegato dal direttore generale del Touring Club Italiano, Giulio Lattanzi, la missione del Touring Club Italiano è quella di «promuovere la conoscenza dell’Italia attraverso le guide turistiche, proponendo itinerari meno conosciuti e anticipando l’evoluzione delle esigenze dei viaggiatori. Inoltre, il Touring Club Italiano si impegna a rendere l’Italia attraente per i turisti, interpretando la domanda dei viaggiatori e selezionando le eccellenti strutture presenti nei borghi dell’entroterra attraverso il progetto Bandiera Arancione. Inoltre, il Touring Club Italiano si impegna a favorire l’economia dei territori e l’enogastronomia, e promuovere un modo di viaggiare etico, inclusivo e sostenibile».

Come dichiarato dalla direttrice dei prodotti e servizi turistico-cartografici del Touring Club Italiano, Fiorenza Frigoni, in questa guida ci sono «meno strutture rispetto al passato, ma più selezionate; più lontano dalle grandi città e più vicino ai borghi».

Nell’occasione sono stati assegnati i seguenti premi Touring Club Italiano:

Vincitori del premio Stanze italiane sono Manna Resort a Montagna (Bolzano), La Malà a Vernazza (Spezia), The Student Hotel Florence Lavagnini a Firenze e Gallicantu Stazzo Retreat a Luogosanto (Sassari);

Il riconoscimento Buona cucina è stato invece consegnato a Contrada Bricconi a Oltressenda Alta (Bergamo), Indiniò a Raveo (Udine), Peposo a Pietrasanta (Lucca) e Le Carrube a Ostuni (Brindisi);

Il premio Bike hotel l’hanno ricevuto lo Sporthotel Exclusive a San Vigilio di Marebbe (BZ), Riva del Sole Resort & Spa a Castiglione della Pescaia (GR) e Leonardo Trulli Resort a Locorotondo (BA);

A ricevere il premio Art hotel, La Maison de Dolphe a Brusson (Aosta), Martius Private Suites (RM) e Atelier Ines Napoli (Napoli).

Infine, quattro giovani cuoche hanno ricevuto il premio Top di domani: Laura Santosuosso del Fulgurances – L’Adresse Paris; Tina Marcelli del Feuerstein Nature Family Resort di Bressanone (BZ), Sara Scarsella del Sintesi di Ariccia (RM) e Francesca Barone della Fattoria delle Torri di Modica (RG).

Con una sezione creata in collaborazione con la Fondazione eV-Now! e Witaly, un’attenzione particolare è stata data alla sostenibilità ambientale, segnalando più di 50 strutture certificate Electric Friendly (EF) e12 di queste inoltre sono state premiate per le singole eccellenze:

– Premio per la Mobilità leggera by Askoll Eva: Casafilù (Br) e Hotel Montemerlo (Sv)

– Premio per l’Efficienza energetica by MatCavi: Hotel Montemerlo (Li) e Starhotels E.c.ho (Mi)

– Premio per il Maggior numero di punti di ricarica by Free To X: Hotel Torino Wellness and Spa (Im) e Wiesenhof Garden Resort (Bz)

– Premio per l’Energia rinnovabile by Hera Comm: Castello di Serragiumenta (Cs) e Cantine Povero (At)

– Premio per il Design dell’area di ricarica by Bmw Italia: Ca’ del Moro Wine Retreat (Ve) e Relais Bellaria Hotel & Congressi e Ristorante Corbezzoli (Bo)

– Premio eV-Chalet! per la cultura della sostenibilità by Motus-e: Santa Lucia Maccarese (Rm) e Il Paluffo (Fi).