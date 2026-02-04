Tempesta Leonardo, in tilt la circolazione ferroviaria in Andalusia

Circolazione ferroviaria paralizzata in Andalusia. Tutta colpa della tempesta Leonardo che ha provocato pesanti ripercussioni sui treni ad alta velocità, a lunga e media percorrenza e sui servizi pendolari. Renfe ha deciso lo stop come misura preventiva a causa dei rischi identificati per l’infrastruttura e per il deterioramento della rete ferroviaria.

Annunciata la sospensione dei treni Av tra Cordova e Siviglia e tra Cordova e Malaga, potendo garantire solo il tragitto tra Madrid e la città del Califfato, nonché i servizi Alvia che collegavano Algeciras e Malaga, Ronda e Antequera, Cadice e Cordova – nella tratta verso Madrid – e Cadice e Linares, nella tratta verso Barcellona.

Per la maggior parte dei viaggi cancellati, la compagnia consente modifiche di data e annullamenti di biglietti gratuiti, tenendo aggiornati i viaggiatori attraverso i suoi canali abituali e monitorando attentamente la situazione meteorologica e delle infrastrutture.

Per quanto riguarda la rete di media distanza, l’operatore ferroviario ha sospeso tutti i treni in Andalusia, con la sola eccezione dei collegamenti tra Jaén e Madrid e di quelli che collegano questa provincia con Granada e Almería.

L’interruzione riguarda anche i servizi Avant nella regione, che rimangono sospesi. Le tratte Siviglia-Cordova-Malaga, Siviglia-Cordova-Granada e Malaga-Granada non sono operative a causa della tempesta.

Anche i treni pendolari sono soggetti a restrizioni. A Cordova il servizio tra il campus universitario di Rabanales e la stazione di Cordova-Julio Anguita è sospeso. A questo si aggiunge la chiusura completa della rete ferroviaria suburbana di Siviglia, nonché la cancellazione della linea C-1a tra Cadice-Las Aletas e l’Università e della linea C-2 che collega Malaga ad Álora.