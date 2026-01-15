Tennis, livrea Emirates dedicata al Grande Slam

15 Gennaio 07:15 2026

Emirates dedica al Grande Slam il suo A380, con cui celebra l’impegno anche nel mondo del tennis in qualità di sponsor di tutti e quattro grandi tornei: l’Australian Open, il Roland-Garros, Wimbledon e lo Us Open.

L’aereo presenta un mix di elementi ispirati al tennis, con il logo di ciascun torneo del Grande Slam incorniciato all’interno di un cerchio a forma di pallina da tennis e riprodotto nei colori distintivi di ogni competizione. Il blu estivo dell’Australian Open, il rosso intenso della terra battuta del Roland-Garros, il verde e il viola iconici di Wimbledon e la combinazione di giallo e blu dello Us Open sono tutti rappresentati in modo creativo nel design.

Il primo volo “speciale” è atterrato a Melbourne, in Australia, in concomitanza con l’inizio del primo torneo del Grande Slam dell’anno.

La compagnia oltre a sponsorizzare il Grande Slam, sostiene anche alcuni degli eventi più prestigiosi dei circuiti Atp e Wta, e non si ferma solo al tennis. Come noto, ad esempio, tante sono anche le sponsorizzazioni al mondo del calcio.

