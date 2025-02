Teorema Vacanze, Frolino: «Focus su Oceano Indiano, Bali e Thailandia»

Il “new deal”, avviato a fine 2024, di Teorema Vacanze, operatore parte di Volonline Group, porta i primi risultati positivi. «A settembre abbiamo messo in atto un nuovo piano di sviluppo industriale che è partito dal prodotto, con investimenti per ricalibrare le singole destinazioni arricchendole di contenuti, e che ha coinvolto anche l’ufficio commerciale e marketing», sottolinea Luigi Deli, founder e ceo di Teorema Vacanze.

Il piano ha previsto anche l’ingresso di nuove figure professionali, come quella di Gianni Galli, specialista sul corto e medio come product manager per Teorema Vacanze e – grazie alla sua esperienza di contrattualistica alberghiera – anche per EasyHotelXml.

Il nuovo corso è stato ben accolto dal mercato, facendo registrare una crescita media delle vendite superiore al 150% nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, con importanti incrementi di vendita dei tour accompagnati in Europa e in Egitto, in particolare per le crociere sul Nilo. «Stiamo avendo un buon riscontro – commenta Luca Frolino, brand general manager Teorema Vacanze – Abbiamo oltre 2mila posti garantiti per le principali destinazioni più adatte al periodo, in primis le capitali e le città europee, il Mar Rosso e gli Stati Uniti, con partenze da Milano e Roma. Molte delle partenze sono già confermate al 40%, una percentuale che consideriamo ottima. La maggior parte delle prenotazioni riguarda il prodotto a marchio Giravacanze by Teorema».

Per quanto riguarda il 2025, «tra le proposte sulle quali puntiamo di più e per le quali abbiamo più disponibilità, sono i pacchetti per l’Oceano Indiano e Bali e Thailandia. Ci aspettiamo un’ulteriore crescita delle vendite di crociere sul Nilo, uno dei viaggi più prenotati nel 2024. Per questo, per il 2025 abbiamo programmato una serie di partenze garantite da Milano e da Roma che sicuramente saranno apprezzate dal mercato anche per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra le novità, proponiamo Doha, una valida alternativa a Dubai ed Emirati Arabi, che offre ricettività ottima e servizi di alto livello, escursioni e visite», conclude Frolino.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Teorema Vacanze