Terme, tesoretto da 5 miliardi di euro

Terme, tesoretto da 5 miliardi di euro
12 Marzo 09:10 2026

Anche per le terme è tempo di riscatto economico con il nuovo slancio del segmento legato al turismo benessere. Ne è convinto Renzo Iorio, neo presidente di Federterme-Confindustria, che in una intervista rilasciata al Sole24Ore ha tracciato un quadro del comparto all’insegna di un cauto ottimismo anche per l’immediato futuro.

«Per quest’anno – ha sottolineato – auspico, nonostante la complicata situazione internazionale, un consolidamento della crescita del sistema termale con un aumento del 5-7% dei ricavi anche se rimangono alcune criticità: molte aziende termali nelle aree interne hanno bisogno di un sostegno mirato per potersi sviluppare pienamente. Diventa urgente calendarizzare i provvedimenti di riforma della legge quadro sulle terme fermi in Parlamento. Le proposte ci sono e finalizzarle significherebbe dare un impulso decisivo alla crescita delle aziende, al rilancio di quelle pubbliche rafforzando l’intero sistema termale italiano».

Dal punto di vista economico, quello delle terme è un settore di tutto rispetto: il fatturato del 2025 si è attestato intorno ai 1,2 miliardi di euro (+8%) e considerando l’indotto si arriva a un giro d’affari complessivo di 5 miliardi.

Quest’anno, secondo le previsioni del presidente, il fatturato diretto dovrebbe superare i 1.350 milioni. con una operatività garantita da circa 320 stabilimenti termali in cui lavorano poco più di 12mila addetti. Gli hotel con stabilimento termale offrono quasi 26mila posti letto e la permanenza media è di 3,3 giorni.

Riguardo alle cure termali prosegue il progetto Italcares, cofinanziato dal ministero del Turismo, per posizionare l’Italia come destinazione privilegiata per la cura della persona e del benessere di una clientela altospendente, supportata da adeguate coperture assicurative.

  Articolo "taggato" come:
Federterme ConfindustriaMiturRenzo Iorio
  Categorie
FlashItalia

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Welcome to Rome, un museo virtuale per 2000 anni di storia

Viaggio nelle Marche tra birra, tartufi e creatività

Viaggio nelle Marche tra birra, tartufi e creatività

Ivana Jelinic ad dell’Enit:
la decisione di Santanchè