Terremoto in Montenegro: avvertito anche in Puglia

Giornate Fai di primavera, 750 aperture speciali in Italia La bellezza d'Italia torna a mettersi in mostra: arrivano anche quest'anno le Giornate Fai di primavera, il grande evento diffuso dedicato al patrimonio culturale e del paesaggio del nostro Paese....

Da Palermo a Edimburgo: il Grand Tour di lusso in treno è firmato Rocco Forte Hotels Il Grand Tour contemporaneo è di lusso e si fa in treno, alla scoperta di otto tappe in giro per l'Europa con Rocco Forte Hotels. Dalla Sicilia alla Scozia, il...

Andar per castelli in Friuli Venezia Giulia: 22 dimore aprono per un weekend Ventidue dimore storiche aperte durante il weekend e quattro che partecipano per la prima volta: torna Castelli Aperti Fvg, l'appuntamento per scoprire il Friuli Venezia Giulia attraverso manieri, dimore e...