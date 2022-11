Th Group punta al Mice con il brand THEvents

Th Group punta con forza al mondo dei congressi e degli eventi con il lancio di un nuovo brand e di servizi dedicati. Giovedì scorso a Roma, infatti, la società guidata da Graziano Debellini ha presentato al mercato la sua offerta nel turismo Mice alla stampa e alle agenzie specializzate del settore. E lo ha fatto all’interno di una struttura ideale per eventi e congressi, qual è il Th Roma Carpegna Palace. L’offerta commerciale dell’operatore destinata al mondo dei congressi e degli eventi è oggi raccolta in una sezione dedicata del sito che promuove il lato bleisure dei resort Th, attraverso il brand THEvents.

Sono in tutto 17 le strutture che compongono l’offerta business del marchio di cui sei al mare, sei in montagna e cinque “urban”, tra cui quella, aperta già dall’ottobre 2021, del Th Roma Carpegna Palace, che è anche quella che maggiormente rappresenta lo spirito dell’utilizzo. Collocata praticamente dentro al parco di Villa Carpegna, a soli 2 km dai musei Vaticani e 3 km da Piazza San Pietro, questo hotel 4 stelle superior dispone di 203 camere, 2 ristoranti, 1 bar con spazio esterno, una chiesa privata, 6 sale meeting di diverse dimensioni e 760 posti, una sala cinema, oltre uno spazioso parcheggio esterno.

«Aprire in maniera significativa al turismo congressuale è un ottimo modo per destagionalizzare e ottimizzare l’utilizzo delle strutture alberghiere e ricettive anche nei periodi di media e bassa stagione, creando un indotto elevato – ha dichiarato Mimmo De Pisa, responsabile divisione Gruppi e Mice di Th – I congressi e gli eventi di richiamo sono attività che rappresentano un generatore di investimenti e contribuiscono a valorizzare il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese e delle location che ci ospitano e per qualificare maggiormente la nostra offerta».

Nato 45 anni fa, Th Group ha chiuso l’anno con un fatturato di 136 milioni di euro e si propone per il futuro obiettivi ambiziosi. «Della nostra crescita fa parte anche l’incremento dei nostri brand che oggi sono quattro – ha proseguito De Pisa – Infatti, a Th Resorts al quale fanno capo 27 hotel e villaggi leisure anche con attività Mice, si sono aggiunti il tour operator Markando, specializzato sul lungo raggio con viaggi studiati su misura; il tour operator generalista Baobab con tante destinazioni e infine un prodotto storico, il Touring Club Italiano, di cui inizialmente gestivamo le strutture mentre ora tre villaggi Tci. sono diventati di proprietà del gruppo».

Francesco Cante, coordinatore della Divisione Mice. e responsabile di Th Events: «Il progetto nasce sui valori dell’azienda Th Resort che si basano sulla cura verso i nostri ospiti, il rispetto per l’ambiente e verso gli altri, la competenza e professionalità di tutti i nostri collaboratori. Il progetto, che aveva subito una frenata a causa della pandemia, oggi è ripreso e si rivolge alle agenzie offrendo loro un supporto, facilitando la risoluzione alla domanda richiesta e offrendo dei servizi dedicati agli eventi a 360 gradi».

L’impegno di Th nel segmento congressuale oggi si concretizza nella nuova sezione del sito, dedicato ai professionisti del settore, che offre una consultazione immediata attraverso la quale è possibile visualizzare tutte le informazioni e le immagini potenzialmente utili per gli addetti ai lavori, con schede tecniche, planimetrie degli spazi congressuali per organizzare un evento personalizzato, che la possibilità di richiedere informazioni e preventivi.