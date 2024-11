Th Group rinnova il management: il coo è Piazza

Rivoluzione in casa Th Group, il polo turistico partecipato da Cassa Depositi e Prestiti. Dopo l’ingresso di Alberto Peroglio Longhin nel ruolo di ceo, al posto di Giuliano Gaiba, e l’uscita dello storico direttore commerciale Stefano Simei, l’azienda scopre tutte le carte svelando il nuovo organigramma.

Lo fa in occasione di Campo Base, evento aziendale che ha riunito per la prima volta le strutture operative di Padova, Milano e Pesaro. Sul fronte del management, è arrivato Salvatore Piazza – new entry proveniente da Bluserena – che ha assunto il ruolo di chief operation officer con la responsabilità della gestione integrata delle aree prodotto, operativa e commerciale. Una nuova carica che risponde a un obiettivo: “Ottimizzare i processi e garantire una gestione più snella e reattiva”.

«La nostra priorità – ha dichiarato il coo – sarà offrire un prodotto riconoscibile, ma allo stesso tempo innovativo, che risponda alle esigenze dei clienti e rafforzi il loro legame con il brand. Non possiamo accontentarci, dobbiamo osare e costruire con spirito imprenditoriale e responsabilità condivisa, attraverso una riorganizzazione dei processi».

Upgrade poi per Maria Debellini – figlia del presidente Graziano e già da tempo in azienda – nominata vicepresidente con il ruolo di chief innovation officer. La manager non ha perso tempo e ha subito promesso «tutela dei valori del marchio all’interno di un percorso di innovazione, per il quale dovremo impegnarci a curare ogni singolo nuovo progetto».

A fare gli onori di casa, com’è ovvio, papà Graziano che ha delineato le direttrici strategiche per il futuro di Th Resorts e dei tour operator di proprietà, mettendo il suo timbro a quello che l’azienda stessa ha definito “un momento cruciale di condivisione e visione”. «Siamo al nostro Campo Base, punto di partenza per affrontare le sfide che ci attendono – ha detto Debellini – La nostra è una storia di crescita e trasformazione, resa possibile da valori forti e da soci che ci hanno permesso di costruire un vero Gruppo industriale».

L’evoluzione di Th correrà lungo una serie di direttrici, tra cui prezzi dinamici, supportati dalla tecnologia di ElasticHotel, rinnovata attenzione ai temi Esc in chiave sociale ambientale e di governance, investimenti in formazione e innovazione per valorizzare talenti e competenze interne, anche attraverso la Scuola Italiana di Ospitalità, che di recente ha inaugurato una sua sede in Egitto.

Prioritario per il ceo Peroglio Longhin «continuare a crescere migliorando il modo di lavorare, rendendo la struttura più solida e capace di affrontare le opportunità e le sfide del mercato. Perché solo con audacia e convinzione, abbracciando il cambiamento – ha concluso – possiamo continuare a crescere, puntando a essere un’eccellenza e un punto di riferimento nel panorama delle imprese turistiche italiane».

Foto dell’ufficio stampa Th.