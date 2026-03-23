Th Group svela l’operazione charter Cuneo-Sharm

Si è svolto lo scorso 18 marzo, al Museo Egizio di Torino, l’evento “Ape Bitz Torino – Cuneo Airport & Th Group”, che ha registrato un’ampia partecipazione di operatori del trade turistico e durante cui Th ha presentato la propria offerta, con un focus sui brand Baobab e Markando, seguita da un momento conviviale nella sala “Materia. Forma del Tempo”.

Un momento di specifico approfondimento è stato dedicato all’offerta Baobab su Sharm el-Sheikh, destinazione alla quale l’operatore ha riservato un’intera operazione charter: per tutto il mese di agosto, ogni martedì, è previsto un collegamento diretto in partenza dall’Aeroporto di Cuneo, realizzato in collaborazione con lo scalo. Un’opportunità che consente ai viaggiatori piemontesi e liguri di raggiungere il Mar Rosso con comodità.

Per lo scalo cuneese si tratta del ritorno dei voli charter estivi su destinazioni leisure. I pacchetti, a partire da 810 euro, includono volo e soggiorno in formula all inclusive, con un’ampia proposta di attività tra relax, sport ed escursioni.

«Siamo felici dell’avvio di questa collaborazione con Th Group e il brand Baobab, che segna il ritorno dei voli charter estivi leisure dall’aeroporto di Cuneo verso una destinazione accessibile e competitiva, in grado di rispondere alle esigenze di un’ampia varietà di viaggiatori e che vuole soddisfare la domanda del nostro territorio per questo tipo di prodotto», ha dichiarato Anna Milanese, accountable manager dell’Aeroporto di Cuneo – Siamo certi che questa iniziativa rappresenti solo l’inizio di un percorso di collaborazione più ampio».

«Crediamo fortemente nella destinazione – aggiunge Alessandro Gandola, direttore Brand Baobab – anche in momenti difficili come questi. Pensiamo che dopo un primo momento di attesa e spaesamento, la preoccupazione per il caro vita porterà ancora maggiore interesse su una meta che non ha eguali in termini di prezzo. E la possibilità di partire da casa, a costi ancor minori grazie alle tante agevolazioni e vantaggi offerti dall’Aeroporto di Cuneo, sarà ancora più premiante».

La collaborazione guarda già al futuro: Th Group ha infatti integrato nei propri sistemi di vendita anche i voli di linea dall’Aeroporto di Cuneo verso Cagliari e Palermo, disponibili anche in pacchetti volo + soggiorno, acquistabili direttamente sulla piattaforma del tour operator.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Th Group