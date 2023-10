Th Group verso l’acquisizione di due strutture

Th Group chiude il 2023 a 180 milioni di euro e si proietta sull’anno prossimo con il lancio di importanti novità che nell’immediato riguardano soprattutto i brand Markando e Baobab. «In linea con il piano industriale, si prevede un’ulteriore crescita per il 2024 che comprenderà sicuramente ulteriori alberghi in Italia, su aree che ora non presidiamo, o qualche cherry picking che magari si rivela estremamente interessante, anche dove siamo già presenti – afferma Stefano Maria Simei, direttore commerciale e marketing del Gruppo –Continuiamo quindi con lo scouting per sviluppare la parte di medio raggio come villaggistica italiana in gestione diretta. Per l’inverno non ci sono nuove aperture in vista, ma stiamo lavorando per la stagione estiva e spero entro novembre di andare a ufficializzare due nuove acquisizioni».

Obiettivo primario al momento è quindi lo sviluppo in termini di volumi di Markando, la business unit dedicata ai viaggi tailor made, a valle dei cospicui investimenti tecnologici che hanno portato alla release dell’innovativo sistema di preventivazione. Uno strumento avanzato che dovrebbe sostanzialmente facilitare e velocizzare il compito degli agenti di viaggi, come spiega Silvia Brunetti, direttore business unit Markando: «La nuova piattaforma riunisce tutta la nostra offerta di volato e di servizi a terra, dagli alberghi alle escursioni, ai tour, consentendo all’agenzia di viaggi di fare preventivi in totale autonomia. È un sistema dalla tecnologia altamente avanzata, ma comunque molto intuitivo, con cui creare sia viaggi semplici, come un classico New York con voli andata e ritorno, hotel, transfer ed escursioni, sia pacchetti più complessi, anche con tariffe aeree “complicate”. Ovviamente in caso di necessità, l’agente può sempre essere supportato dallo staff di booking. Siccome gli agenti non possono conoscere tutte le destinazioni che trattiamo, diamo la possibilità di creare un preventivo anche partendo da un itinerario già presente in catalogo».

«Trattandosi di tailor made – prosegue – può comunque modificarlo a piacere secondo le esigenze del cliente ed eventualmente fare anche combinate, per esempio Giappone più Maldive, o Stati Uniti e Messico. Insomma, largo alla fantasia al 100%!».

E per garantire il massimo del tailor made, oltre che sulle destinazioni si possono impostare le proposte anche secondo gli stili di viaggio, lasciando al cliente la scelta di vivere un Paese o una singola escursione secondo i propri interessi o inclinazioni. Per spiegare agli agenti l’utilizzo del sistema e le sue tantissime potenzialità, nel mese di novembre sono previsti webinar e varie iniziative.

Novità di prodotto su Egitto e Turchia arricchiscono invece la programmazione di Baobab, il brand di Th Group specialista delle vacanze point to point. Dopo le crociere sul Nilo abbinate ai voli Air Cairo su Luxor, è la volta dei pacchetti crociera con voli low cost Wizz Air sul Cairo, con partenze da Milano e Roma anche nel weekend, che rendono accessibile a un vasto pubblico l’esperienza unica della navigazione sul Nilo. Altra new entry è Hurghada, che va a potenziare l’offerta dell’operatore sul Mar Rosso con l’inserimento di tre strutture 4 e 5 stelle, con collegamenti garantiti da Milano, Roma e Napoli con Air Cairo, Wizz Air e easyJet, prenotabili con conferma immediata sulla piattaforma per le agenzie di viaggi.

Per i Ponti e le festività dell’Immacolata, di Capodanno e dell’Epifania, arrivano poi i soggiorni a Istanbul di 4 o 5 notti con voli charter da Bergamo, Bologna, Roma e Bari e circuiti che oltre a Istanbul toccano anche Ankara, Cappadocia e Pamukkale. Un primo passo di un più ampio progetto sulla Turchia in via di sviluppo.