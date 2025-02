Th introduce l’opzione per bloccare le tariffe low cost

D’ora in avanti la possibilità di opzionare voli di linea low cost bloccando la tariffa fino alla mezzanotte del giorno di prenotazione. È la novità introdotta da Th Group per il mercato italiano nel settore villaggi e resort, estendendola anche alle destinazioni del proprio tour operator Baobab.

Questa nuova opzione, soggetta a disponibilità, è valida per voli low cost verso quasi tutte le destinazioni servite dagli hotel e villaggi Th Resorts, così come per le mete di Baobab.

«Con questa iniziativa vogliamo dare un ulteriore supporto alle agenzie di viaggi, offrendo ai clienti maggiore serenità nella prenotazione e la certezza di poter bloccare le migliori tariffe disponibili senza fretta – dichiara Salvatore Piazza, chief operating officer di Th Group – Il nostro obiettivo è semplificare il processo decisionale e rafforzare il rapporto di fiducia con il nostro pubblico, garantendo sempre un elevato valore aggiunto».

Inoltre, dopo una stagione invernale chiusa con un risultato positivo e un’estate 2025 che si apre con un trend favorevole, Th Resorts ha deciso di lanciare sul mercato la promo Summer Joy, che prevede: sconto del 10% sul soggiorno per chi prenota in anticipo il Th Gioiosa Marea (Sicilia), Th Costa Rei, San Teodoro (Sardegna) e Capo Rizzuto (Calabria); agevolazioni speciali per le famiglie nelle destinazioni estive come il Costa Rei con la riduzione per i bambini in terzo letto in tripla; sconto fino a 70 euro a persona sui voli per chi sceglie il Th Gioiosa Marea e il Costa Rei.

Parallelamente proseguono le operazioni di crescita e riorganizzazione interna con l’arrivo di Maria Antonella D’Urbano alla guida del marketing dell’azienda. «L’arrivo di Maria Antonella D’Urbano rappresenta un tassello importante per il nostro percorso di crescita. La sua esperienza e visione strategica saranno fondamentali per continuare a innovare e rafforzare la nostra posizione nel mercato», conclude Salvatore Piazza.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Th Group