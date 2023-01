Th Resorts annuncia il Costa Rei Free Beach in Sardegna

Prosegue il piano di espansione di Th Resorts che inserisce all’interno del suo portfolio una nuova struttura in Sardegna, il Th Costa Rei Free Beach salendo così a quota 16 strutture mare, 11 montagna e quattro urban, sempre in Italia.

«Il Th Costa Rei è un complesso alberghiero che era nei nostri obiettivi da tempo e che riesce ulteriormente a consolidare il nostro posizionamento e la nostra presenza in Sardegna – ha commentato il presidente del Gruppo Th Graziano Debellini – Siamo felici di aver conseguito questo risultato, lavorando con la stimata famiglia Loi, con cui condividiamo i valori e la passione per l’ospitalità».

«Questi anni sono stati una grande sfida che ci sentiamo di aver vinto con grande sacrificio, flessibilità, fiducia e un forte spirito di squadra, che caratterizza da sempre la famiglia Th – ha dichiarato l’amministratore del Gruppo, Giuliano Gaiba – L’entrata nel nostro portfolio sardo di questo importante e storico villaggio vacanze, molto apprezzato a livello internazionale, rientra nel nostro progetto di crescita ed espansione che vede tra i tanti obiettivi l’acquisizione di un altro resort entro i prossimi mesi».

Il Th Costa Rei Free Beach Resort si trova a Costa Rei, in una delle aree più suggestive della costa sudorientale della Sardegna. Le 400 camere che lo compongono, disposte in un anfiteatro naturale, sono immerse nella macchia mediterranea di rigogliosi giardini, su un mare cristallino di rara bellezza.

Questa operazione è stata realizzata in partnership con la famiglia Loi, fondatrice del Gruppo alberghiero Iti Marina Hotels & Resorts: «Il poter annoverare, dopo quarantacinque anni di attività sul territorio, lo storico e rinomato Free Beach Resort tra le 35 proprietà di Iti Marina è per me e la mia famiglia, motivo di forte orgoglio e sentita soddisfazione professionale, oltreché personale – ha affermato Piero Loi, direttore generale Iti Marina Hotels & Resorts – Siamo felici di poter collaborare con un partner d’eccellenza come Th, in una location, quella di Costa Rei, dove la bellezza e l’entità culturale del territorio è tra le più sbalorditive e forti dell’isola».